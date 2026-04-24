恐怖安老院︱內蒙8旬漢狂毆同房阿伯2小時 打斷地拖棍再擸金屬拐杖扑穿頭

子女將年邁父母送入安老院（內地稱養老院），希望他們可獲悉心照顧，想不到卻讓他們承受不必要痛苦。內地「紅星新聞」報道，一宗長者在安老院遭室友持續毆打至遍體鱗傷的事件。



報道指，北京的馬女士73歲父親在內蒙古赤峰市阿魯科爾沁頤和康養老院生活，與另一名85歲老人同房生活。事發於4月10日午休期間，兩人12時之前就回到房間，不久父親就被打倒在地，直至下午2時護工才發現送醫。她質疑養老院在人員安排與現場監護疏忽。

傷者出現大小便失禁

馬女士表示，對方老人王某某「平時愛管著父親」。但家人想著管著也不是多大的事情，何況每隔一段時間就會換宿舍，所以沒有格外在意。



馬女士說，根據父親向警方的描述，事發當日王某某先說粗口罵人，父親反駁一句就被對方毆打。自當中日開始，王某某打斷拖把棍後，又用金屬支撐拐杖打穿父親頭部。父親曾多次呼救，但無護工前來查看，直至午後巡查時才發現傷者。經診斷，馬女士的父親尺骨骨折、雙側肋骨骨折，頭皮裂傷縫合9針，並出現腦震蕩。此外，其頭皮、面部、雙臂、雙手及髖部均有傷，甚至出現大小便失禁情況。



馬女士表示，安老院是當地收費最高、規格最高，月費在2000元（人民幣‧下同）至4000元。

為當地收費最高安老院

針對馬女士的質疑，「政務服務便民熱線」12345回應稱，「同屋老人入院評估為半失能無暴力傾向。無法預見暴力行為。毆打發生時，無任何外部聲響和預警，兩位老人未按床頭呼救器。兩位老人的房間緊鄰活動室，現場活動的老人和護工都未聽到任何異常聲音。事發後處理沒有不管不顧。」

據悉，目前該案已經被警方行政立案。阿魯科爾沁旗公安局周四（24日）對馬女士父親發出鑒定意見，指其多處輕傷二級。當地民警稱會根據鑒定結果將案件轉為刑事案件。