河南6歲女童下體流血4年　手術取1厘米玩具輪胎

近日，河南一名6歲女童因反覆陰道出血長達4年，經當地兒童醫院檢查後，發現其陰道內竟藏有一個約1厘米大小的黑色玩具輪胎，經手術成功取出，事件引起社會廣泛關注。

下體存異物誤判外陰炎

據都市報道指，該女童自2歲起便出現下體出血症狀，期間多次在當地醫院就醫，均被診斷為外陰炎，接受相關治療但情況一直未見好轉。家長帶她到河南省兒童醫院求診後，醫生透過詳細檢查，終於發現其體內異物，並即時安排手術移除。

河南省兒童醫院醫生表示，該玩具輪胎在女孩體內已存在多年，是導致長期出血的主因。醫生又透露，近5年來該院共接診245宗下體存在異物的兒童病例，當中以幼童居多，大部分因好奇心強而自行將小物件放入下體。

約1厘米大小的黑色玩具輪胎。都市報道

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家長應教育子女安全知識

醫生提醒家長，幼童好奇心重，容易將細小玩具或物件放入耳鼻及下體等部位，平日應多加留意孩子行為，並及早教育相關安全知識，避免類似悲劇發生。若發現孩子有不明出血或不適，應盡快到正規醫院接受專業檢查，切勿延誤。

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目前女童手術後恢復良好。網友熱評：「家長肯定後怕不已」、「家長不上心，如果上心不會四年才查出來」、「小孩好奇心重，無知無畏，大人可要操心」紛紛認為家長過於粗心，監護存在疏忽，呼籲家長提高警惕。