大熊貓「平平」和「福雙」將赴美 展十年旅居生活

中國再與美國進行「熊貓外交」。「中國野生動物保護協會」周五（24日）消息，中國野生動物保護協會於去年與美國亞特蘭大動物園簽署大熊貓保護國際合作研究協議。



根據協議規定，來自成都大熊貓繁育研究基地的一對大熊貓「平平」（雄性）和「福雙」（雌性）將赴美開啟為期十年的大熊貓保護合作。延續兩國人民20多年「熊貓情」。加上是次「平平」和「福雙」，在美的大雄貓將增至10隻。



據通報，美方將進行場館改造提升等各項準備。中方專家同期向美方提供場館改造技術指導，明確大熊貓場館設施、飼養管理、食物保障、健康護理等標準要求。

按照上一輪合作協議規定，大熊貓「洋洋」和「倫倫」於1999年前往亞特蘭大動物園開始旅居生活，共繁育成活5胎7崽，取得中國與歐美地區開展大熊貓國際繁育合作的最好成績。

根據資料，目前在美大熊貓共有8隻，分別是亞特蘭大動物園的「洋洋」「倫倫」「雅倫」「喜倫」，華盛頓特區史密森尼國家動物園的「寶力」「青寶」，以及聖地亞哥動物園的「雲川」「鑫寶」。