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五一長假︱抗坐太多飛機Haley Smalls取消北京演出 主辦方：買不到高鐵車票

即時中國
更新時間：10:05 2026-04-24 HKT
發佈時間：10:05 2026-04-24 HKT

近年，內地及香港不少活動臨時取消都會用上「不可抗力」作理由，讓外界未能得悉真正原因。加拿大R&B女歌手海莉·斯莫（Haley Smalls）原定於4月30日於北京舉辧巡迴演唱會。惟周三（22日），主辦方卻宣布演出取消，更直言原因是五一假期未能成功搶購高鐵車票，加上Haley Smalls抗拒乘搭過多飛機。事件引發網民熱議。

內地越牛新聞報道，此次演出主辦方、LuuvLabel主理人lulu表示，此次北京站演出取消的原因確實就如取消公告中所寫的一樣，因為五一期間的高鐵票沒有搶購到且藝人方不同意乘坐過多飛機，「藝人是從加拿大的多倫多出發，先到香港再轉機過來，北京站原本計劃在4月30日演出，演出後5月1日到上海演出，五一期間的火車票確實緊張。藝人也告訴我們，她恐懼飛行。」

主辦方拒用「不可抗力」字眼

對於取消公告上的內容，lulu表示不願意用「不可抗力」這樣模糊的理由來糊弄觀眾，「我不喜歡蒙混過關，我很看重我們廠牌的口碑，如果總是用不可抗力來糊弄觀眾，那可能會影響到我們的口碑，觀眾可能會覺得演出取消都是主辦方的問題，都是因為門票銷售情況不好。」

公開資料顯示，Haley Smalls是來自加拿大多倫多的獨立R&B歌手，這是她首次中國巡演，她的作品在全球累計播放量已突破1億次。當前，其上海站、深圳站和廣州站的演出均在正常售票中，演出時間集中在五一假期期間。

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