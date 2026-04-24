藝考淫魔案一審開庭 杜英哲涉性侵猥褻逾20女生

備受社會關注的「藝考圈房思琪案」昨日在北京一審開庭。知名藝術培訓機構「影路站台」創始人杜英哲（圖），被指涉嫌長期強姦、猥褻女學生和女員工，涉事者多達20餘人。此前，杜英哲已遭刑事拘留。

2022年受害者聯合發文控訴

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2022年9月，一篇名為《21個藝考圈房思琪的血淚控訴，關於影路杜英哲》的文章引爆輿論，文中20多名女生自述親身經歷，指控杜英哲曾以面試備考、調整衣物為由，單獨帶女生進入封閉房間「幫助纏胸」；要求女生在不反鎖的浴室洗澡，並中途闖入；亦有觸摸胸部、強吻、扒衣服等行為。

北京市公安局海淀分局2022年9月通報稱，經調查取證，杜英哲已遭刑拘。檢方出具的起訴書顯示，2006年至2019年間，杜英哲涉嫌相繼實施7宗強姦行為，其中5宗因當事人反抗未遂，受害者年齡在17至24歲不等；2012年至2019年間，杜英哲涉嫌強制猥褻10餘名女性，受害者年齡在17至22歲不等。

多名知情人士敘述，這些並非全部，部分事件因年代久遠或發生於私密空間缺乏有力證據難以追責，有些當事人亦因故放棄追責。

成立於2002年的「影路站台」是業內知名的老牌藝考培訓機構，創始人杜英哲有着「影視藝考第一人」之稱，他本碩均就讀於北京電影學院文學系，亦是知名動漫《小鯉魚歷險記》編劇之一。