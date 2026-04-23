嶽麓書院︱官網發現多處錯別字錯標點 官方即改正自查

中國古代四大書院之一的湖南嶽麓書院，遭文化博主發現，其官網有多處文字、標點錯誤，例如這副楹聯的「幅」應為「副」。書院回應指，已針對錯誤內容修正，並啟動自查工作。

一「副」變一「幅」楹聯

據澎湃新聞報道，文化博主鳴廬23日發片，指在嶽麓書院官網查閱對聯的解讀時發現，包含最為著名的「惟楚有材，於斯為盛」在內的四副對聯，解讀內容均存在多處錯別字及標點符號使用錯誤。

鳴廬舉例指，文中寫道，「下聯出自《論語·泰伯》：『唐虞之際，於斯為盛』。這幅楹聯，正是嶽麓書院千年以來人才輩出的真實寫照。」

嶽麓書院是中國四大古書院，始建於北宋。小紅書

鳴廬指出，其中，「下聯出自《論語·泰伯》：『唐虞之際，於斯為盛。』」此處的句號應放在引號裡面；「這幅楹聯」的「幅」應為「副」。

他再指，文中介紹還引用孟子的名言：「達則兼濟天下，窮則獨善其身」，出現語序顛倒，原文應為「窮則獨善其身，達則兼善天下」。

鳴廬在影片中，指出嶽麓官網內有10處錯誤，其中3處為一「幅」楹聯的「幅」應為「副」，6處標點符號使用錯誤。

影片的留言區，有自稱是嶽麓工作人員表示，正在著手修改，並已啟動內容自查工作，確保文字、標點的精準性。

報道指，23日下午再瀏覽嶽麓的官網，發現多處錯誤改修正，但未將「達則兼濟天下」改為「達則兼善天下」。



嶽麓書院始建於北宋，1937年改國立湖南大學，目前它作為湖南大學的二級學院，擁有中國史、哲學2個博士後流動站，設有歷史學、哲學2個本科專業。