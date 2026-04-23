河南女大生遭狗群圍咬逾20處傷 保安2年前撲殺流浪動物被炒

河南平頂山學院有女大生日前在校園，被一群流浪狗襲擊，身體被咬出逾20個傷口，咬人狗群目前仍在校內，引起學生的安全疑慮。據過去報道，該校2024年有保安因撲殺流浪貓，遭到網暴後被炒。

遭狗群撕咬逾半分鐘

平頂山學院文學院大三女生高同學向極目新聞表示，19日晚10時半，因當晚風大沒有騎電動車，由圖書館步行回宿舍，行至科技樓和智達書院路交叉口時，突然有一隻黑狗撲出向她撕咬。

高同學指，之後接連有多隻黃狗跟著衝出襲擊她，她越叫喊，那群狗咬得越厲害，她前後左右都被圍得嚴嚴實實，由於手中沒有硬物驅趕，高同學被群狗撕咬達半分鐘，才有男生騎電動車經過，用車將狗撞開，由其他女生將高同學救回宿舍。

據高同學提供的照片顯示，她雙腿有10多處被咬的傷口，另外臀部亦有受傷，總計超過20處傷口。受襲後，已打狂犬病疫苗及破傷風針。

由於校方還未發通知已把咬人惡犬捉清，所以發帖及向媒體講述事件，提醒同學注意安全。

該校有另一學生向媒體指，20日晚去圖書館時,看到3號樓下坡和圖書館那個交叉路口，有保安拿著長長的棍子，可能保安準備捉流狼狗。

極目新聞多次致電平頂山學院宣傳部，無人接聽。

平頂山學院21日發通報，指已聯絡公安、城管，處理學校周邊流浪狗。

有網民發現，2024年平頂山學院兩個保安因為清理流浪貓狗，遭到網暴後被開除。