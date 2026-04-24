900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片

河南有14歲少年約1年間，近視度數由右眼675度、左眼700度，急升至950度和875度，少年母親見兒子視力急劇惡化，到眼鏡店一查，發現是左右眼的鏡片左右裝反了造成。涉事店主稱不會推卸責任，但拒絕承擔視力損傷責任。

水滴款鏡框鏡片形狀一樣

據「大參考」報道，河南南陽李女士兒子的近視，在2024年7月驗出右眼675度、左眼700度，並都有75度散光，當時在一間眼鏡店佩戴一款水滴款眼鏡，左右鏡片形狀完全一樣。

李女士一年多後，觀察到兒子視力出現問題，於是帶他檢查視力，發現兒子的近視急飆，右眼已達950度、左眼875度，原因是孩子的眼鏡鏡片被左右裝反了。

李女士對兒子的視力急劇惡化極感不滿，到涉事眼鏡店追究責任，但對方表示，店內有檢驗流程，強調客人提取眼鏡時，鏡片沒有問題，不排除客人在使用時鏡片脫落，自行裝配時出錯。但店方無法提供完整原始裝配紀錄作為證據。

李女士反駁，指眼鏡購買後未曾維修或更換，認為人為錯誤可能性不高；另因眼鏡框為水滴型設計，左右鏡片外觀相似，即使裝錯也不易察覺，或成為關鍵。

目前眼鏡店僅提出退款或重新配一副新眼鏡方案，拒絕對視力惡化後果負責。李女士已決定循法律途徑追討兒子視力損傷的賠償與治療費用。

低齡高近視度數易迅速加深

事件在網上成為熱搜，一度成為微博榜首，閱讀量超2800萬。

浙江大學眼科醫院視光中心副主任胡培克向潮新聞表示，即使鏡片左右裝反，也未必是度數進展這麼快的主要因素。

他指，事主之前已有600多度近視，屬於典型的低齡高度近視人群，「他們如沒有合適的措施進行干預，進展可能非常迅速」。

胡培克指，低齡高度近視者要及早尋求專業醫學干預，採取功能性框架眼鏡、低濃度阿托品滴眼液、角膜塑形鏡（OK鏡）等多重醫學手段，控制近視加深。