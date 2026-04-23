天眼直擊｜山東怪男撐傘潛民居 專偷女鞋疑為戀鞋癖

山東萊州近日有「戀鞋癖」出沒？網上瘋傳一段閉路電視影片，清楚拍下一名男子於上周五（19日）凌晨，竟撐著雨傘作掩護，鬼祟地潛入一戶民居門外，偷走一對女裝鞋。受害住戶已即時報警，惟竊賊目前仍然在逃。

據內媒報道，事發於萊州某屋苑，從網上流傳的「天眼」片段可見，一名男子在大半夜撐著傘，行為可疑。他緩步走近一個單位門前，並非避雨，而是以雨傘遮擋自己臉孔及身形，然後彎腰將擺放在門外鞋架上的一對女裝鞋偷走，得手後便匆匆離去。

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戶主發現鞋被偷後，翻查閉路電視揭發事件，隨即報警求助，並通知物業管理處。

涉事屋苑的物業管理人員昨日（22日）表示，已將所有閉路電視片段交予警方。管理處強調，屋苑每日均有定時巡邏，並非在事發後才加強保安。目前，當地警方已就事件立案，正根據影片追查該名「雨傘偷鞋賊」的下落。