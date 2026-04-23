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國安部揭境外竊密案 稀土公司副總洩漏7項「國家秘密」

即時中國
更新時間：12:55 2026-04-23 HKT
發佈時間：12:55 2026-04-23 HKT

國家安全部今日（23日）發文披露一宗重大洩密案件，指國內某稀土公司一名副總經理，為謀取私利，向境外非法提供了七項涉及中國稀土戰略儲備的「機密級國家秘密」，最終被依法嚴懲。

案情指，境外某有色金屬公司透過其中方僱員葉某某，以金錢作為誘餌，成功策反國內某稀土公司的副總經理成某。成某在利誘下，違反國家保密規定，將其職務上掌握的中國稀土收儲品類、具體數量、價格等七項關鍵內部資料，悉數提供予境外。

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國安部發文強調，稀土是關乎高端製造與國防軍工的戰略資源，境外情報機關長期對中國的相關收儲情況高度關注，並千方百計試圖獲取內部數據。此類行為已對國家經濟及科技安全構成嚴重威脅。最終，涉案的成某及葉某某二人，均已受到法律的嚴厲懲處。

國安部同時披露了其他涉及產業鏈安全的案例，包括半導體企業前工程師洩漏核心生產工藝，以及有公司非法竊取電商平台經營數據等，並指所有涉案人員均已伏法。

為應對嚴峻形勢，當局提出應從硬件、軟件及人員管理三方面，構建國家產業鏈供應鏈的安全防護體系，並呼籲全社會提高警惕，共同維護國家安全。
 

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