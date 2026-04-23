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南京直達安徽地鐵開通營運 內地第二條跨省路線

即時中國
更新時間：14:00 2026-04-23 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-23 HKT

連接江蘇省南京市與安徽省馬鞍山市的跨省地鐵——寧馬市域鐵路，已於昨日（22日）正式通車營運。此為繼上海至蘇州地鐵11號線後，內地第二條跨省市地鐵線路，亦是首條由兩地政府共同出資、共同管理的跨省區域鐵路，為長三角區域一體化發展提供新範例。

創兩地共管先河

據央視新聞，寧馬線全線總長約54.23公里，共設16座車站，南京及馬鞍山段各佔8站。線路採用市域B型列車，最高時速可達120公里，全程最短運行時間為37分鐘，實現了兩市中心城區半小時直達的目標。

南京直達安徽地鐵開通營運。 央視
南京直達安徽地鐵開通營運。 央視
南京直達安徽地鐵開通營運。 央視
南京直達安徽地鐵開通營運。 央視

據悉，該線路已全面納入南京地鐵網絡，實現調度、票務及服務統一管理。票價按里程計算，乘客換乘時無需二次購票，而長者免費、學生半價等福利政策亦實現跨省共享，便利兩地民眾日常通勤。

分析指出，此前馬鞍山市因不符門檻，原未能獨自建設地鐵，是次在長三角都市圈整合戰略下，透過市域鐵路形式實現與南京的軌道交通互聯。寧馬線的開通，不僅是效仿上海與蘇州、廣州與佛山等地的「軌道上的都市圈」模式，其共同出資及管理的營運方式更打破了行政壁壘，為跨區域合作創下先例。

專家認為，跨省市地鐵的建成，不僅縮短了地理時空距離，更有助加速人口、資源等要素在區域內的流動與產業協同，預計將為南京都市圈的發展注入新動力。
 

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