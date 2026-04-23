北上注意｜深圳今現暴雨及8級大風雙重夾擊

北上的港人可能受雷陣雨影響，出行需提高警惕，並攜帶雨具。內地氣象部門消息，廣東省在經歷早前多輪暴雨後，將於今日（23日）迎來新一輪強降水過程。受冷空氣南下影響，廣東大部地區將出現大雨至暴雨，局部地區更有大暴雨，並可能伴隨雷雨大風、冰雹等強對流天氣。

深圳近日天氣預報。 深圳天氣

暴雨定義。 深圳天氣

今天廣東西南部等地部分地區有大暴雨。 中國天氣

據廣東省氣象台預測，今日廣東省的降水過程最為顯著，部分市縣可能出現8級，局部地區甚至高達10級的雷雨大風。受降雨及弱冷空氣共同影響，今明兩日（23至24日），廣東各地最高氣溫將下降至攝氏22至26度之間，天氣轉為清涼。4月23日下午2時至24日下午2時，廣東南部、海南島北部、福建東南部、台灣島西北部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣東西南部局地有大暴雨（100～130毫米）。預計至周五（25日），全省降雨將逐漸減弱。

作為重點影響區域之一，深圳市氣象台預告，深圳今日已進入強對流天氣多發季節，暴雨風險高。預測今日市內天氣多雲轉陰，有雷陣雨，部分時間雨勢頗大，局部地區累積雨量可達暴雨級別，並伴有8級左右的短時大風。