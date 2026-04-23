中國觀察：柬王完成癌症手術 洪森赴京探望

柬埔寨前首相、現任參議院主席洪森，近日攜次子洪瑪能（陸軍副司令）、三子洪瑪尼（副首相）赴北京，陪伴柬國國王西哈莫尼接受前列腺癌手術，引起關注。

洪森在社交媒體發文稱，20日上午9時30分，他在北京一間醫院覲見西哈莫尼國王，探望時間約8分鐘。他說，從整體情況來看，國王術後恢復狀況良好，已能夠如常交流與對話，將繼續留在北京接受後續治療與康復。

洪森向中國醫療團隊致以誠摯謝意，並透露他和兩個兒子上周五就抵達北京，全程陪同國王與太后渡過這一關鍵時期，強調國王的健康關係國家整體福祉。

相關新聞：柬埔寨國王確診前列腺癌留北京治療 洪森暫代國家元首

洪森發文指出，柬王在北京手術成功。 洪森FB

柬國王室與中國淵源至深，已故國王西哈努克1970年代因國內政變及越柬戰爭，兩度流亡中國，獲中方庇護與照顧，他將中國視作第二故鄉。

1993年，西哈努克在北京體檢時確診淋巴癌，此後長期在華治療，多次出現病情反覆均被中方醫護成功控制。他曾多次公開致謝，稱是中國醫生挽救了他的生命。2012年，西哈努克在北京逝世，享年90歲。

現任國王西哈莫尼今年初與太后赴京進行例行檢查，4月10日確診前列腺癌，此後一直留京就醫。

西哈莫尼現年72歲，未婚，沒有子女，2004年起接任國王。一些人會問，西哈莫尼沒子嗣，誰來繼任王位？其實柬國王位不是父死子繼，而是由9人王位委員會從三大王族（安東、諾羅敦、西索瓦）後裔中投票選出。西哈莫尼（諾羅敦王族）就是2004年由該委員會全票選出。

柬國憲法規定，國王無權指定繼承人。而王位委員會的成員由首相、參議院主席加兩名副議長、國會主席加兩名副議長，以及佛教兩派僧王組成。洪森長子洪瑪奈是柬國現任首相。

紀曉華