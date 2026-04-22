Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DeepSeek︱估值上調至200億美元 市傳騰訊、阿里洽談首輪外部融資

即時中國
更新時間：22:31 2026-04-22 HKT
發佈時間：22:31 2026-04-22 HKT

內地AI初創企業DeepSeek，據美國科技網站報道，指正在尋求首輪外部融資，騰訊與阿里巴巴正與其洽談。而DeepSeek的估值亦由原來100億美元，上調至約200億美元。

籌集不少於3億美元

美國科技網站The Information於17日，引述多名消息人士報道，一向拒絕外部資本的DeepSeek，正尋求首輪外部融資，目標籌集不少於3億美元（約23.4億港元)，而騰訊與阿里巴巴正就投資DeepSeek展開洽談。《中國證券報》其後引述某大型國資股權機構人士稱，DeepSeek正啟動首次外部融資的消息「很有可能屬實」。

消息指出，市場強烈興趣推動下，DeepSeek的目標估值，已由至少100億美元(約780億港元)，上調至逾200億美元(約1560億港元)，融資規模亦可能擴大。

消息人士透露，DeepSeek將中國AI初創公司月之暗面(Moonshot AI)作為部分估值參照基準，後者正以180億美元(約1404億港元)估值完成新一輪融資。

今年1月在香港上市的DeepSeek競爭者，智譜及稀宇科技，由原來估值不足百億美元，到現在市值分別突500億及300億美元，故亦有分析指，DeepSeek的實際價值或不止200億美元。

不過，消息指出，由於DeepSeek長期以來像一間開源技術的AI實驗室，而非盈利導向的商業公司，其合理估值在中國科技和風投圈內部引發廣泛討論。而且DeepSeek迄今尚未產生可觀收入，最終估值與融資規模均存在變數。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
2小時前
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶
影視圈
5小時前
施明設靈丨李家鼎再暴瘦 與兒子李泳豪、Agnes到場 新抱被於靈堂外遭阻攔
01:37
施明設靈丨李家鼎再暴瘦 與兒子李泳豪、Agnes到場 新抱被於靈堂外遭阻攔
影視圈
7小時前
女會計經理虧空公款近6350萬元 認7盜竊罪判囚8年 贓款全用於租樓旅行醫藥費 官斥有預謀犯案
02:06
女會計經理虧空公款近6350萬元 認7盜竊罪判囚8年 贓款全用於租樓旅行醫藥費 官斥有預謀犯案
社會
9小時前
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
7小時前
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
1小時前
新一期居屋、綠置居、白居二 4.30起同步接受申請 為期3星期 6項目推近8,000伙
社會
6小時前
居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
社會
6小時前
天氣過山車︱天文台發特別天氣提示料冷鋒周四橫過沿岸 周五最低20°C有大驟雨及狂風雷暴
00:55
天氣過山車︱天文台發特別天氣提示料冷鋒周四橫過沿岸 周五最低20°C有大驟雨及狂風雷暴
社會
6小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
12小時前