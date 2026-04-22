DeepSeek︱估值上調至200億美元 市傳騰訊、阿里洽談首輪外部融資

內地AI初創企業DeepSeek，據美國科技網站報道，指正在尋求首輪外部融資，騰訊與阿里巴巴正與其洽談。而DeepSeek的估值亦由原來100億美元，上調至約200億美元。

籌集不少於3億美元

美國科技網站The Information於17日，引述多名消息人士報道，一向拒絕外部資本的DeepSeek，正尋求首輪外部融資，目標籌集不少於3億美元（約23.4億港元)，而騰訊與阿里巴巴正就投資DeepSeek展開洽談。《中國證券報》其後引述某大型國資股權機構人士稱，DeepSeek正啟動首次外部融資的消息「很有可能屬實」。

消息指出，市場強烈興趣推動下，DeepSeek的目標估值，已由至少100億美元(約780億港元)，上調至逾200億美元(約1560億港元)，融資規模亦可能擴大。

消息人士透露，DeepSeek將中國AI初創公司月之暗面(Moonshot AI)作為部分估值參照基準，後者正以180億美元(約1404億港元)估值完成新一輪融資。

今年1月在香港上市的DeepSeek競爭者，智譜及稀宇科技，由原來估值不足百億美元，到現在市值分別突500億及300億美元，故亦有分析指，DeepSeek的實際價值或不止200億美元。

不過，消息指出，由於DeepSeek長期以來像一間開源技術的AI實驗室，而非盈利導向的商業公司，其合理估值在中國科技和風投圈內部引發廣泛討論。而且DeepSeek迄今尚未產生可觀收入，最終估值與融資規模均存在變數。