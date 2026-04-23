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新能源汽車︱學者鄭永年：再卷如「集體自殺」 贏家是Tesla

即時中國
更新時間：08:40 2026-04-23 HKT
發佈時間：08:40 2026-04-23 HKT

內地新能源汽車行業發展迅速的同時，價格戰持續升級，企業利潤空間被不斷壓縮。香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年直指，「新能源汽車再這樣內卷下去，最後的贏家就是特斯拉（Tesla）。」按照他的判斷，內卷就是集體自殺，沒一個是贏家。

地方政府缺獨立思考

汽車業被視為「內卷」最嚴重的行業之一。鄭永年近日接受內地「上觀新聞」訪問時說，內地十多家最好的汽車廠家，利潤加起來可能還不如別人一家。「大家都抱著一個心態，誰能堅持到最後，誰就是贏家。」鄭永年撇撇嘴說，「太沒意思了。」

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一個風口出現，各地很快跟進；一個賽道被看好，各類園區、基金、補貼、招商計劃迅速上馬。熱潮來時一哄而上，退潮時又一哄而下。這樣的循環，在很多領域都曾不同程度出現，在科創領域，這種邏輯尤其危險。

「各地政府沒有獨立思考，看別人做了自己也趕緊做，也不思考有沒有條件，有條件上，沒有條件也上。」鄭永年指，科技創新本身具有高投入、高風險、長周期特徵，如果各地圍繞同質化賽道重複建設，不僅造成資源浪費，還會稀釋真正有潛力的創新力量。

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