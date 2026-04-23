哪吒汽車破產︱多地80億國資血本無歸 發改委斥「招商內卷」

招商成招「傷」？內地電動車企業「哪吒汽車」母公司合眾新能源陷入破產重整，3年累虧達183億元（人民幣，下同）。為追逐新能源汽車風口，江西宜春、廣西南寧、浙江桐鄉等地政府數年來出錢出地，砸下逾80億吸引「哪吒」落戶，如今廠房停擺，血本無歸，財政百上加斤。國家發改委直斥這種不顧財政承受能力、借債搞補貼競賽是「內卷式招商」，扭曲了市場機制，推高政府債務風險。

曾是「新勢力」代表

央視《焦點訪談》節目報道，哪吒汽車曾是內地新勢力車企代表，2021年江西宜春智能工廠投產，被視為當地招商引資重點成果。為引進這家車企，宜春開發區可謂傾力支持，項目總投資50億元絕大部分由當地承擔。宜春國資平台斥資近20億元收購合眾股權，國企代建廠房花費約3億元，另提供長達10年租金減免，每輛在當地銷售車輛還獎勵2萬元。

廣西南寧同樣重金押注「哪吒」，當地國資平台以基金形式投入約24億元，其中南寧產投集團出資16億元，當局還曾給予5.5億元專項補助。合眾新能源還在浙江桐鄉布局基地。多地國資總投入超80億元，最終淪為「輸血式」扶持。

地方違規予特定企業優惠

過去數年，一些地方認為，招商引資不給予「特殊政策」難以招到大企業，結果提供的不少優惠條件都違反或者變相違反國家相關政策法規。根據2016年國務院發布的公平競爭審查制度意見，明確禁止給予特定經營者優惠政策。



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國家發展改革委體制改革綜合司副司長胡朝暉說：「有的地方為了造政績，項目建設上貪大求快，甚至不顧財政承受能力，借債搞補貼競賽，搞政策窪地。一些地方將產業發展基金異化為招商引資的工具，通過抽屜協議提供隱性補貼，使得招商引資陷入了『內卷式』的逐底競爭，加劇了市場分割和產業同質化問題，破壞了全國統一大市場建設。」

數據顯示，2021至2023年合眾新能源累計淨虧183億元，經營持續惡化。2024年起，宜春、南寧、桐鄉三地的「哪吒汽車」生產線相繼停產，廠房荒廢、生產線積滿灰塵。2025年下半年，合眾新能源被債權人申請破產重整，創始人方運舟被列為失信被執行人。

報道指出，近年一哄而上的新能源汽車產業項目各地並不少見，新能源汽車品牌一度超過300個，這和一些地方盲目投資不無關係。高合、拜騰、博郡等破產重整的新能源企業融資過程中，都有來自地方國有資本的投資。「招商內卷」不但導致一系列的重複建設、同質化建設，不少新能源車企還打起了「價格戰」，形成企業、政府、投資者「多輸」局面。