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豪華臥鋪︱旅巴違規改裝封太平門安全帶虛設 河南全省排查

即時中國
更新時間：19:37 2026-04-22 HKT
發佈時間：19:37 2026-04-22 HKT

近日「豪華臥鋪大巴」成為內地旅行社吸客新賣點，然而這類車輛均由普通客車私自違規改裝而成，不僅無法繫安全帶，更存在逃生通道（太平門）被封堵等嚴重問題，存在極大安全隱患。河南省交通運輸廳宣布成立調查組，排查整治違規「臥鋪大巴」。

2012年已嚴禁卧鋪客車

央視新聞引述大巴司機付先生透露，此類改裝通常是拆除車內奇數排座椅靠背，通過鋪設木板、加蓋被褥來填平座椅間隙，將標準56座普通客車違規改造為28座臥鋪車，改造後空間可滿足乘客完全平躺。

付先生坦言，經此改裝，安全帶卡扣會被床板擋住，車輛行駛途中乘客全程無法繫上安全帶。記者發現，河南、山東、內蒙古多地旅行社均以此為賣點招攬客人，特別是針對3天以上的長途旅遊。

上海同濟大學汽車學院教授朱西產表示，臥鋪大巴改裝時，往往會封閉逃生通道，一旦發生事故，嚴重影響逃生。早在2012年，因發生多宗嚴重交通事故，臥鋪客車就已被政府明令禁止生產與銷售。

報道播出後，河南省交通運輸廳連夜成立調查組，責令涉及的新鄉、商丘、周口三市交通運輸局對涉事企業、車輛和人員作出處罰；並在全省範圍內開展客運包車專項排查整治，嚴查非法改裝問題。

 

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