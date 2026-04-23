福建女司機踢保安遭掌摑致「穿耳膜」 知情者：保安先辱罵及關門夾腿

福建三明市近日發生一宗女司機與保安的肢體衝突事件，引發社會關注。網上流傳的片段顯示，一名女子下車後出腳踢向一名男保安，隨即被對方反手掌摑，力道之大發出「啪」聲巨響，女子眼鏡也險被打至飛脫。網民熱議認為保安是正當防衛據。然而，有知情人士透露，事件起因或為保安先行辱罵並強行關車門夾到女司機。內地媒體稱警方已就事件立案調查。

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警方已立案

據內媒《都市快報》報道，事發於福建省三明市永安市一所學校門外。初步消息指，該名女司機當時準備接載孩子放學，因停車問題與保安發生爭執。網上最初流傳的影片顯示，女司機下車後腳踹保安，保安則掌摑還擊。事後女司機報警，經醫院檢查證實為耳膜穿孔。

然而，至昨日（22日）晚間，有知情人士向內地記者提供更多細節，指網絡流傳的影片並不完整。據稱，事發前的監控錄像顯示，在女司機出腳前，保安先罵了人，敲她車窗。女司機想下車，男保安強行關車門，夾她腿，矛盾因此激化。

三明市有關部門已證實事件，永安市公安部門已正式立案處理，具體細節仍在核實中。

與學校無關

據「經視直播」23日報道，評論區有網友指出，事發地在福建永安市一間企業附近，稱「旁邊就是小學」，並爆料稱涉事保安是一間企業的保安，並非學校保安。

報道又引述，事發地附近的永安市第一中學附屬學校工作人員表示，不少網友誤將其學校保安認作打人者，對此他們感到很冤枉，「不是我們學校的人，這是大家亂傳。」

涉事企業工作人員回應稱：「不是我們公司的保安，他是保安公司的，不是我們公司直接聘請的保安。」

律師點睇？

事件引發網民對保安行為是否構成正當防衛的熱議。有內地律師分析指，若知情人士所述屬實，保安在糾紛初期存在明顯先行過錯，其辱罵及強行關車門夾腿的行為，已涉嫌違反相關法規，需對衝突升級負上直接責任。女司機雖有毆打他人的違法行為，但事出有因，依法或可獲從輕處罰。

該律師進一步指出，保安面對腳踢時，可採取避讓或報警等方式應對，但其直接掌摑致對方耳膜穿孔，其防衛行為與侵害程度明顯不相符，故不構成正當防衛，仍需承擔主要責任。若女司機傷勢被鑑定為輕傷二級，該保安更可能涉嫌觸犯故意傷害罪。

網民風向逆轉

網民此前紛紛為保安打氣，「這明顯是正當防衛」、「必須還保安一個清白」、「嚴懲先打人者」、「幸虧她先踢了一腳，不然保安沒動手理由」、「必須立案啊，不然叔叔的精神損失費誰來承擔」、「法不能向不法低頭，不能按性別判斷是非」、「估計算互毆，這大比兜聲音真脆」、「扇得好」。

消息曝光後，網民們紛紛「轉軚」：「必須嚴懲先動手的一方。」、「耳膜穿孔，能不能構成輕傷？」、「這一巴掌力度不小，可能構成故意傷害罪了。」、「保安有口頭勸阻違停的權利，沒有用行動阻止的權利，有權利的只有警察，他們才有執法權。這是法律底線。」、「如此看來保安肯定錯誤大多了。」、「看過視頻，這個保安採取的動作，分明不是防衛。而且打回去，如果對方不諒解，被拘可能極大。」、「既然保安先關門夾女的腿，我站女司機。」、「保安可以勸阻，但是無權強行阻止下車，確實有錯在先。」