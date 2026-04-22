廣州餐廳後廚竟用腳踩洗餐具　門店已被停業整改 ｜有片

近日，廣州市增城區永旺夢樂城內的嶺南臻品·粵菜茶點（永旺店）被網友曝光後廚員工穿著水鞋，直接用腳反覆踩踏盛有碗碟及筷子的塑膠盆清洗餐具，畫面令人震驚。事件迅速在網上發酵，引發公眾對餐飲衛生安全的強烈關注。

網民：廣東自洗餐具確有必要

據網友於4月18日發布的影片顯示，後廚一名工作人員站在充滿泡沫的灰色塑膠盆中，腳部不斷晃動踩踏，盆內餐具隨之起伏，甚至有筷子掉落地面後仍被隨意撿回繼續清洗。影片曝光後，輿論譁然，有網友直言「廣州吃飯前洗餐具看來是必要的」。



涉事門店負責人4月20日回應稱，涉事員工為臨時工，當天是其第一天上崗，門店在培訓方面尚有不足。門店已在事發當晚開始停業整改。

廣州餐廳後廚用腳踩洗餐具（網圖）

相關新聞：幼兒園嬸嬸小便池洗餐具 家長睇片後即時替仔女退學

辯稱臨時工培訓不足

增城區市場監督管理局於4月19日下午接到網路反映後，立即派出執法人員到場核查。經核實，影片內容屬實，門店方面亦承認相關情況。執法部門指出該行為涉嫌違反《中華人民共和國食品安全法》相關規定，已依法對門店立案調查，並將持續強化食品安全監管，督促經營者落實主體責任。



永旺夢樂城廣州新塘店管理方亦迅速介入，於4月19日下午通知門店負責人到場面談，並擬定停業整改通知書，於4月20日正式下發。商場要求門店必須按照各項衛生指標進行整改，達標後方可恢復營業。目前門店已暫停營業，門口拉起紅色圍欄，並張貼「即日起停業整頓，待核查後再恢復」的告示。記者21日實地走訪時，確認門店處於停業狀態。

嶺南臻品·粵菜茶點（永旺店）（網圖）

嶺南臻品·粵菜茶點（永旺店）（網圖）

門店已被停業整改（網圖）

門店已被停業整改（網圖）

此事件再次凸顯餐飲行業後廚衛生管理的重要性。網民熱評：「哪家店都這樣的，只會更糟糕，只是這個員工倒霉，被發現了而已」、「廣州飯前洗餐具是必須的」、「一家這樣的店倒下了，還有千千萬萬家。」皆表達了消費者對餐飲衛生失去信心，希望食品安全能進一步改善。食品安全無小事，增城區市場監督管理局表示，下一步將依法處置，並對商場開展全面排查，確保類似問題不再發生。