「賣慘」人設？︱湖南21歲豬肉佬怨養6弟妹 崩潰求父母「停產」

湖南有青年因父母積極「生產」，高中起便輟學劏豬養家，6名弟妹中，有1人殘廢1人患唐氏綜合症，最細的弟弟剛滿1歲，令青年疲於奔命殺豬直播賣肉，每天累得懷疑人生，要求仍想再生子女的父母「停產」。當地民政人員指「經濟條件優於當地普通家庭」，網民質疑是否「賣慘」人設。

一妹肢殘一弟唐氏症

綜合內媒及抖音，湖南邵陽市21歲的孫攀，是家中老大，父母經營豬肉檔。由於父親相信人多好辦事，「孩子多了，將來出人頭地的可能性就更大一些」，於是擺檔之餘，積極「生產」成為多仔公，孫攀也因家中食指浩繁，只好在2023年讀完高中便放棄升學，全職幫家裡賣豬肉。

孫攀表示，6名弟妹中，最細剛滿1歲，出生便確診唐氏綜合症，二妹則在3歲時高處跌下，導致左側頭骨碎裂、右肩致終身殘疾，其他4名年幼弟妹全部在學。

為支持生計，除孫父原來的豬肉檔外，孫攀和殘疾的二妹，另經營一肉檔，兩檔每日售3頭豬才能免加撐起一家九口。

孫攀指，他每日凌晨2時起床，「4時回家，7時前就擺檔，下午還要直播賣豬肉，基本沒有停下來的時候。」

每天累得懷疑人生的孫攀，當知道母親再懷上七弟時，便即時崩潰，「我本來就不同意再生第7個，知道的時候已經太晚了，真的快氣死了。」他坦言羨慕別人讀大學，「我也想像同齡人一樣去讀大學，或者出去打工，為自己拼一個未來，而不是拼命賺錢只為養弟弟妹妹。」

民政局：經濟較一般家庭佳

新邵縣民政局工作人員22日向點時新聞表示，經核實孫攀家有2、 3間門市房家庭條件還可以，孫攀父親也明確表示養得起，無需額外救助。

工作人員提到，孫攀的社交帳號已有14萬粉絲，有人專門為其打造人設。生意好時，一天能殺3頭豬賣，經濟條件優於當地普通家庭

對於孫攀的苦況，網民紛表同情，「有些人活的就是很原始」、「攤上這種父母」、「人多是好一些，但請你為你自己選擇買單而不是讓孩子來承擔」、「越窮越差的反倒越生，可能是動物本能佔主導」、「一心為家人，難圓自身願」、「真的承受太多了很心疼」。