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北上注意｜內地KFC「限醬令」升級 額外醬料每包收1.2人仔

即時中國
更新時間：14:59 2026-04-22 HKT
發佈時間：14:59 2026-04-22 HKT

為控制成本，內地肯德基（KFC）近日宣布，自本周一（20日）起，額外提供的醬料將不再免費。據悉，除正常配餐外，顧客如需額外的糖醋醬或甜辣醬，需以每包1.2元人民幣（下同）的價格購買。

肯德基多要醬收費。 微博
肯德基多要醬收費。 微博

據界面新聞報道，肯德基全國餐廳已陸續執行新規定。目前收費醬料主要包括蘸醬及撒粉兩大類，其中炸雞醬、糖醋醬及甜辣醬每份售價1.2元，而各類風味撒粉則售0.9元。有店員表示，收費後的新包裝醬料份量會略有增加，例如甜辣醬由20克增至30克。

肯德基多要醬收費。 微博
肯德基多要醬收費。 微博

肯德基此舉被視為2024年推出「限醬令」的升級版，旨在進一步控制成本及避免浪費。官方曾指，過去有顧客一次索取數十包醬料，甚至有人在網上倒賣。其營運商百勝中國去年成本大增，此舉顯然是為對沖成本壓力。

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