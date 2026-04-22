深圳山姆烏冬麵驚現活蛆 老會員炮轟後獲賠千元

深圳福田香蜜湖山姆會員店近日再爆食品安全事件。一名十多年老會員廖先生購買的韓式泡菜烏冬麵（售價人民幣79.9元一箱），其子女食用時竟發現蛆蟲，當場嘔吐。

客服欲賠400元了事 顧客轟太傲慢

據內媒第一現場，廖先生描述，4月12日他在福田山姆店消費逾1600元（人民幣，下同），購買包括該款烏冬麵在內的日用品。4月17日（上周五），子女早上想吃麵，母親煮好一碗後，孩子吃第二口即發現蛆蟲，「小孩心理素質比較不好，當場就吐了」。廖先生稱自己是山姆近20年會員，一直信任其品質。事發後聯絡門店，客服最初僅提出400元賠償，令他感到「非常傲慢」，「愛要不要」的態度讓他失望。

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事件曝光後，山姆門店態度出現轉變。據最新報道，山姆副總理親自約見廖先生解釋，並賠償1000元現金，外加贈送兩箱藍莓。山姆方面表示「對此事件給會員帶來的困擾與不便深表歉意」，已第一時間對全國各門店同款預包裝商品進行核查，暫未發現異常，並安排第三方機構對生產廠家進行全鏈路調查。廖先生接受訪問時指副總理態度較好，認為作為大品牌應正視客戶期望，做好食品安全把關。

內媒記者聯絡生產廠家，廠方回應指根據消費者提供的照片，發現蟲時麵已煮熟，工廠平時有進行蟲害消殺，並設有兩次高溫攪拌殺菌工序，蟲子看起來「非常飽滿鮮活」，與經高溫處理後的狀態不符，目前正排查蟲源。廠方已對同批次產品核查未發現異常，正聯動供應商排查，並有專門團隊跟進。

律師馬延接受訪問時指出，若消費者能證明蛆蟲來自該烏冬麵，依《食品安全法》，除要求退款外，可主張價款十倍或損失三倍的懲罰性賠償，不足1000元按1000元保底計算。消費者亦可要求超市賠償實際損失（如醫療費、交通費），協商不成可向消委會投訴。

山姆近年多次涉食安爭議，包括豬肉溯源系統失誤及麻薯盒發現活老鼠等事件。網民反應強烈，多指「可怕」及「顛覆對山姆品質的印象」。山姆強調已妥善解決事件，並將加強包裝及配送管理。