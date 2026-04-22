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巴塞青訓推廣網站疑現「青天白日旗」 球會急下架澄清：堅定支持一中原則

即時中國
更新時間：11:57 2026-04-22 HKT
發佈時間：11:54 2026-04-22 HKT

西班牙甲組足球聯賽勁旅巴塞羅那（FC Barcelona）捲入政治風波。昨日（21日）有內地網民發現，一個與巴塞相關的「Barça Academy」網站上，疑似出現了「青天白日滿地紅旗」，事件迅速在網上發酵，「巴薩」一詞更一度登上熱搜榜首位。巴塞羅那足球俱樂部當晚緊急在其官方B站（Bilibili）帳號發表聲明，強調球會「堅定支持一個中國原則」，並已將不當內容全數下架。

網站非官方營運 已勒令第三方下架

巴塞羅那在聲明中首先釐清，涉事的「Barça Academy」（巴薩學院）與球會官方的精英青訓體系「La Masia」（拉瑪西亞）屬於不同體系。後者主要負責職業梯隊培養，而前者是面向全球推廣足球理念的培訓項目。

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球會強調，該網站並非由官方直接營運，而是由獲授權的第三方合作夥伴負責維護，日常內容管理及更新均由當地營運方執行。

聲明指出，針對網站中曾出現的「不當圖片內容」，球會方面已在第一時間完成核查，並通知合作夥伴將其全部下架處理。同時，相關方已啟動內部複盤及整改流程，承諾會加強內容審核機制，避免同類情況再次發生。

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重申尊重中國主權 

為平息風波，巴塞羅那在聲明中鄭重表示：「巴塞羅那足球俱樂部始終堅定支持一個中國原則，尊重中國的主權和領土完整。」

球會續稱，一貫重視中國市場的發展與球迷的情感，致力於在互相尊重和理解的基礎上，推動足球文化交流。最後，聲明亦感謝社會各界的關注與監督。

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