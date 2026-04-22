茶顏悅色深圳雙店今開業　上百「黃牛」每杯炒至¥88元

湖南網紅茶飲品牌茶顏悅色今日（4月22日）正式在深圳開設兩間常態化門店，分別落戶深圳灣萬象城及深圳萬象天地。這標誌著該品牌時隔五年後再次重返深圳市場，並計劃今年內在深圳開設至少10家門店。

遏止黃牛 每人限購2杯

然而，開業前夕，社交平台已充斥大量「代購」及「跑腿」信息。據知情人士透露，上百名「黃牛」已提前集結深圳。不論飲品品種，一律以每杯88元（不含配送費）（人民幣，下同）對外兜售，支持現場自取、同城速遞，甚至可寄送至外省。部分黃牛團隊更表示已不再招收新成員，顯示炒賣規模相當龐大。

茶顏悅色昨日（4月21日）在官方公眾號預告開業詳情後，迅速注意到相關亂象。品牌公關人員劉女士接受媒體訪問時明確表示，將採取多項措施抵制「黃牛」，包括向平台舉報招募信息、呼籲消費者勿購買黃牛貨品，並在門店現場實施每人限購2杯、張貼提示、安排工作人員巡邏等安排。劉女士強調：「我們希望確保真正想喝茶顏悅色的消費者能夠順利買到飲品。若現場出現緊張或失控情況，我們將會協同警方處理。」

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茶顏悅色2013年創立於長沙，以「中茶西做」的國風茶飲風格聞名，多年來主要深耕湖南及部分中部省份。2021年曾以快閃店形式入駐深圳「超級文和友」，當時引發排隊熱潮，線上排號一度超過6萬，黃牛代購費更炒高至200至500元一杯，成為現象級話題。時隔五年，今次以常態直營店形式進駐深圳核心商圈，被視為品牌加速全國布局的重要一步。據了解，除今日開幕的兩店外，第三家門店已選址福田星河COCO Park，預計5月底前開業，後續還將陸續進駐其他區。

開業首週（4月22日至28日），門店將推出深圳限定禮盒、特別飲品及集章遊戲等活動，吸引年輕消費者。不過，品牌明顯已汲取以往經驗，提前部署防黃牛機制。有深圳市民表示：「終於不用專程去長沙或拜託朋友代購了，但希望黃牛不要再搞亂價錢，讓大家公平排隊。」

茶顏悅色深圳門店地址：

深圳灣萬象城店：南山區科苑南路2888號B區B1層粉紅大街B1-50（近後海站）

深圳萬象天地店：南山區深南大道9668號FoodLab NLG06（近高新園站）