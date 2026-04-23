上海地鐵｜穿漢服搭車被拒 女子吐槽：「我們是中國人又不是日本人」引熱議｜有片

內地近年掀起「漢服熱」，將傳統服飾融入日常生活成為潮流，惟有時卻會引發爭議。近日，一段女子穿漢服在上海地鐵安檢口被拒的影片在網上廣傳，引起網民熱烈討論。影片中，女子身穿紅色唐制漢服，配戴傳統頭飾，疑似剛參加完嘉定地區的漢服活動返回，卻在安檢處遭工作人員阻擋，未能即時乘車。其同伴在旁錄影並不滿表示：「這是傳統服飾，我們是中國人又不是日本人，為什麼不能乘坐地鐵？」

稱剛參加完活動 質疑職員矯枉過正

據悉，事件發生在上海地鐵某站安檢口。女子解釋自己剛從活動現場回來，希望工作人員查證，但安檢員仍堅持阻擋。雙方一度發生爭執，工作人員則耐心解釋相關規定。但影片未有交代事件最終如何解決。

影片上傳後，迅速在社交平台流傳，網民意見分歧，有人支持漢服屬中華傳統文化，批評安檢員「沒文化」或「誤認漢服為和服」；亦有人認為，地鐵需維護乘車秩序，非日常服飾容易引起圍觀，影響其他乘客。

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漢服近年在內地掀起復興熱潮，不少年輕人視之為弘揚中華文化的途徑。許多城市更舉辦漢服活動，吸引民眾參與。但在公共交通場合，華麗或復古服飾偶爾會與安檢規定產生衝突。

事實上，上海地鐵過去曾發生多宗類似事件。例如2024年，一名cosplay《原神》角色的女子（身上搭配漢服元素）在進站時被安檢員攔下，需民警到場核對身份後才獲放行。當時上海地鐵回應稱，《上海市軌道交通乘客守則》並無明文禁止「奇裝異服」或cosplay服飾，乘客可乘坐地鐵；但若服飾屬「非日常服飾」，安檢人員會阻擋並呼叫民警核查，以確保不會引起圍觀、恐慌或影響運營安全。若出現異常行為，乘客可能需承擔相關責任。上海地鐵強調，安檢目的是保障乘客安全與秩序，會盡量人性化處理。

目前尚未有上海地鐵官方就今次事件作出最新回應。

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事件曝光後，不少網民呼籲加強安檢員文化培訓，避免將漢服誤認為其他奇異服飾；亦有聲音建議穿著特殊服飾的乘客或可選擇其他交通方式，以減少爭執。漢服愛好者則表示，希望公共空間能更包容傳統文化元素。

網民留言：

火星網友：「城市包容度和工作人員的常識與素養需要提高，你可能來自不同地區，但對於歷史和文化要有基本了解，不能樣樣事情都出手干預，阻礙城市生活的發展。」

聞香醉hdek：「如果對漢服這麼嚴苛，文化可能無法傳承。」

莫奈滴日出印象：「地鐵屬人員密集的公共空間，作為管理者，為確保公共出行順暢，採取措施減少不必要的摩擦和糾紛是有道理的。」

用戶7789110340：「穿成這樣就不怕人擠人把你扳倒？」