河北14歲女KTV酒後遭性侵 服務員拖入酒店施暴

河北邯鄲市曲周縣爆出駭人風化案。內媒《澎湃新聞》報道，一名14歲初三女生早前在KTV與友人聚會，期間疑因不勝酒力醉倒，竟遭一名男服務員拖至附近酒店強姦。事後少女出現自殘行為，被醫院診斷出「焦慮抑鬱狀態」。目前，涉案男子已被移交檢方審查逮捕，而涉事KTV及酒店亦被指存在嚴重違規。

從車上強拖至酒店房

受害女生晴晴（化名）的母親曹曉麗向《澎湃新聞》透露，事發於今年1月16日晚，其女兒與朋友在當地一間名為「星悅童話」的KTV聚會。豈料女兒次日下午才返家，經追問下才哭訴，稱自己當晚喝醉後，醒來時發現自己裸身躺在一間酒店房間內，驚覺已被人性侵。

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曹女士表示，帶走女兒的正是該KTV的服務員，她隨即帶同女兒報警。警方其後帶晴晴到事發的「雲熙酒店」指認現場。曹女士引述警方調取的監控影片指，片中清楚顯示一名男子在前台登記後，將已陷昏迷的女兒從車上「拖拽」至酒店房間，手法粗暴。

河北14歲女KTV飲醉，遭服務員拖入酒店性侵。 iStock

DNA鑑定吻合 案件移交檢方

曲周縣公安局於1月18日正式立案調查。據悉，受害的晴晴出生於2011年12月，為一名初中三年級學生，她與涉案的黃姓男服務員本不相識。

事發三個月後，警方於4月16日出具的《鑑定意見書》顯示，在晴晴的內褲上檢驗出的人類精斑，其DNA與疑犯黃某軒的血樣基因型完全吻合。

報道指，至4月21日，公安機關於3月9日已將黃某軒以涉嫌強姦罪移送，案件目前正處於審查逮捕階段。

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河北14歲女KTV醉後遭性侵，服務員拖入酒店施暴，證實患焦慮抑鬱。 iStock

受害少女自殘 證實患焦慮抑鬱

曹女士痛心地表示，女兒事後精神大受打擊，情緒極不穩定，更曾出現自殘行為。經河北省一所三甲醫院診斷，證實為「焦慮抑鬱狀態」。為接受更妥善治療，女兒已於4月13日起再度入院。

家屬怒控KTV酒店違規

除了追究疑犯刑責，曹女士亦堅持舉報涉事的「星悅童話KTV」及「雲熙酒店」存在違法違規經營。她怒指KTV違規接納未成年人，更向其銷售酒水；酒店則未按規定對入住人員進行實名核驗，罔顧安全防範義務。

涉事的雲熙酒店已停業。 網圖

據報，當地政府已於1月20日對「雲熙酒店」下達停業整頓通知書。然而，對於「星悅童話KTV」的處理，當局至今未有定論，僅稱仍在調查中。曹女士要求有關部門必須「頂格處罰」，吊銷兩家商戶的營業執照。《澎湃新聞》記者發現，該KTV目前已暫停營業。

根據內地新修訂的《未成年人保護法》，嚴禁KTV等娛樂場所允許未成年人進入，違者最高可被處以吊銷營業執照及50萬元人民幣罰款。