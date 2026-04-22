世界人形機械人運動會 新增拔河賽項

第二屆世界人形機械人運動會將於8月在北京舉辦，包括競技賽、場景賽2大類共32個賽項。競技賽除百米田徑、足球、武術之外，還新增拔河、舉重、太極拳等項目。北京市經濟和信息化局局長姜廣智介紹，今年的足球機械人能「飛身撲救」，競技水平從「學前兒童」提升至「少年」水平。

投壺顯示中華傳統特色

第二屆世界人形機械人運動會將於8月22日至26日在國家速滑館舉辦。北京市體育局局長於慶豐昨日在記者會上介紹，競技賽包括田徑、足球、體操、舉重、武術、街舞、體育舞蹈、拔河、投壺等9大項、共26個賽項。其中，新增的舉重、投壺、拔河等比賽比併機械人手部的靈巧程度和力量，是未來人形機械人商業化的關鍵。競技賽亦新增太極拳、投壺項目，突出中華傳統體育元素。

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場景賽方面，包括家庭場景「家政服務崗」、酒店場景「迎賓服務崗」、應急場景「消防救援崗」、醫院場景「藥劑師」等6個賽項，檢驗機械人的實用技能。

內地重視機械人產業發展，在周日舉行的北京亦莊機械人半馬賽上，賽事前三甲全數由榮耀自主導航機械人「閃電」包攬，均打破人類男子半馬世界紀錄。

相較於去年首屆比賽事故頻發，今年參賽機械人整體表現顯著提升。