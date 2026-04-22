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全國首宗性侵工傷案明開庭 崔麗麗申請250萬元賠償

即時中國
更新時間：08:29 2026-04-22 HKT
發佈時間：08:28 2026-04-22 HKT

全國首宗職場性侵獲工傷認定案明日於天津開庭審理，當事人崔麗麗主張各項權益共計250餘萬元（人民幣，下同）。她2023年跟隨老闆出差時遭遇性侵，因患創傷後應激障礙無法上班，獲天津市勞動能力鑒定委員會評定為「傷殘十級」。

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《瀟湘晨報》報道，崔麗麗昨日表示，此次起訴主張各項權益共計250餘萬元，當中包括24個月停工留薪期工資155萬，以及加班費、未休年假工資、一次性傷殘補助金等。案發前，她的年薪為120多萬元，其中包括固定工資60萬元、銷售提成60餘萬元。

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2023年，作為公司銷售總監的崔麗麗受公司指派赴杭州出差，期間參加商務宴請後醉酒，遭到公司實控人王豪性侵。2024年，王豪因犯強姦罪被判囚4年，賠償崔麗麗3000元。崔麗麗之後患嚴重創傷後應激障礙，無法正常上班，公司卻以「曠工」「嚴重違反公司制度」為由解僱，此後雙方展開漫長的訴訟拉鋸。

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