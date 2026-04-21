日網「反華AI片」產業鏈曝光 學者：如與二戰前輿論操控手法

中日關係緊張，有民眾為了流量和利益，刻意用AI製作反華影片，日本影片平台正流傳着「破壞櫻花的中國人」、「搶老人拐杖的中國留學生被開除了」等醜化中國人的影片。



日本《朝日新聞》早前發表系列報道，揭露一些日本博主正利用AI批量生產反華虛構影片，作為追逐收益的「流量密碼」，更形成了「反華產業鏈」。《環球時報》引述學者分析，這與二戰前日本社會的輿論操控手法相似。

《朝日新聞》報道，影片創作者可通過平台接單，承接「中國人做出擾民行為，最終自食惡果」的虛構類影片，平台還配有詳細的操作手冊。極具煽動性的醜化中國人虛構影片只需幾分鐘就生成，部分影片並未注明是真實事件還是虛構，影響極其惡劣。

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創作者每月最多收近3萬元

報告舉出多個例子，包括一名60多歲的日本男子曾是政府公務員，如今從事反華影片的製作。他接受《朝日新聞》訪問時表示，起初他製作棒球明星大谷翔平的影片，但收入並不穩定，甚至出現虧損。大谷翔平影片的廣告單價約為每千次播放300日元（約14.7港元），但反華影片的單價高達約1000日元（約49港元）。反華影片播放播率更高，最多時每月收約60萬日元（約2.9萬元）。這名男子自稱從未去過中國，也沒有和中國人打過交道，但就是「討厭中國人」。

另一名兼職製作反華影片的20多歲男子指出，起初以製作「吹捧日本類」影片為主，自去年秋天左右，明顯發現「批判中國類」的訂單變多。剛好日本首相高市早苗上任後的「台灣有事」論，讓中日兩國關係緊張，使其製作影片更受歡迎。

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遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示，日本AI反華影片產業鏈絕非單一的網絡亂象，而是日本政治生態與社會心理交織作用的產物。高市早苗涉台錯誤言論不僅惡化了中日關係，更在輿論場形成所謂「政治正確」的不良示範，這與二戰前日本社會的輿論操控存在令人不安的歷史相似性。

呂超認為，更值得警惕的是，這類內容往往偽裝成「新聞」或「真實故事」，本質上是對受眾認知的惡意操控。若縱容此類現象，將嚴重侵蝕日本社會的對華認知基礎，壓縮兩國關係的改善空間，更將反噬日本自身的國際形象。