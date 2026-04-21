Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜山西31歲女子商場4樓墮亡 警方排除刑事案件

即時中國
更新時間：15:35 2026-04-21 HKT
發佈時間：15:35 2026-04-21 HKT

山西省長治市一個商場日前發生墮樓事件，一名女子倒臥一樓地面，當場證實不治。當地警方今日（21日）發布警情通報，指經調查後已排除案件涉及刑事成份。

閉路電視證自行攀越四樓圍欄

事發於上周六（18日）傍晚6時42分，長治市公安局潞州分局接獲市民報案，指潞州區萬達廣場內，懷疑有人從高處墮下。警方接報後立即派員趕赴現場處置。

相關新聞：情侶爭執後墮樓亡 男友拉拽苦撐5分鐘不果 被判賠逾¥8萬原因是......

醫護人員到達現場時，該名墮樓女子已無生命跡象。
醫護人員到達現場時，該名墮樓女子已無生命跡象。
警方通報。
警方通報。

據警方通報，救援人員到場後，經現場醫護人員確認，該名墮樓女子已無生命跡象。網上流傳的現場影片及相片顯示，一名女子倒臥在商場一樓地面，頭部周圍有大片血跡，場面駭人。

警方經現場勘查、翻查閉路電視片段及走訪調查後，查明死者為31歲張姓女子，是長治市上黨區人。調查顯示，張女於事發當日下午5時45分左右獨自一人進入該商場，至傍晚約6時40分，她登至商場4樓，其後自行翻越圍欄墮下。

綜合調查結果，警方初步排除案件涉及他殺可能，目前正循自殺方向跟進。
---

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
社會
5小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
00:49
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開30歲內地女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
4小時前
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
7小時前
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
21小時前
17樓住戶譚先生自備外骨骼步行輔助器，上樓執拾個人物品。梁國峰攝
02:37
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
3小時前
唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞
唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞
即時娛樂
6小時前