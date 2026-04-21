珍惜生命｜山西31歲女子商場4樓墮亡 警方排除刑事案件

山西省長治市一個商場日前發生墮樓事件，一名女子倒臥一樓地面，當場證實不治。當地警方今日（21日）發布警情通報，指經調查後已排除案件涉及刑事成份。

閉路電視證自行攀越四樓圍欄

事發於上周六（18日）傍晚6時42分，長治市公安局潞州分局接獲市民報案，指潞州區萬達廣場內，懷疑有人從高處墮下。警方接報後立即派員趕赴現場處置。

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醫護人員到達現場時，該名墮樓女子已無生命跡象。

警方通報。

據警方通報，救援人員到場後，經現場醫護人員確認，該名墮樓女子已無生命跡象。網上流傳的現場影片及相片顯示，一名女子倒臥在商場一樓地面，頭部周圍有大片血跡，場面駭人。

警方經現場勘查、翻查閉路電視片段及走訪調查後，查明死者為31歲張姓女子，是長治市上黨區人。調查顯示，張女於事發當日下午5時45分左右獨自一人進入該商場，至傍晚約6時40分，她登至商場4樓，其後自行翻越圍欄墮下。

綜合調查結果，警方初步排除案件涉及他殺可能，目前正循自殺方向跟進。

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