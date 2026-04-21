蘇女大生自作多情四出表白 醫生：春季特別易「發花癲」

江蘇省一名二十餘歲女大學生，近日突然認為多名男同學對自己傾心，並主動向多人表白，惟接連遭拒後情緒行為依然異常。經家人陪同求醫後，被診斷患上俗稱「桃花癲」的精神疾病。醫生提醒，此症實為雙相情感障礙（Bipolar Disorder），屬需要醫學干預的病症，春季尤為高發。

妄想多人愛慕行為失控

據悉，該名女大學生近期突然自信心大增，堅信有多位男同學對自己產生好感，繼而向多人展開追求及表白。儘管悉數被拒，其情緒依舊亢奮，行為失控，對同學造成困擾。家人察覺其情況有異，遂帶其就醫。

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女大生四處告白竟是病，醫示警春季好發「桃花癲」。 unsplash/示意圖

醫學解釋：躁狂發作非「戀愛腦」

接診醫生介紹，「桃花癲」在醫學上多被診斷為雙相情感障礙（又稱躁鬱症）的躁狂發作，部分個案亦可能伴隨精神分裂症的「鍾情妄想」症狀，並非單純的情感波動或「戀愛腦」。

醫生指出，患者在發病期間，常會自我感覺極度良好，情緒高漲但大起大落，時而歡愉，時而激動易怒。思維方面，患者會自覺頭腦特別靈活，說話滔滔不絕，甚至出現語速追不上思緒的情況。與此同時，患者精力會異常旺盛，睡眠需求顯著減少，惟做事往往有始無終，且自控能力下降，可能出現揮霍金錢、作出不負責任決定等魯莽行為。

專家提醒，春季氣候變化較大，容易影響人體神經遞質的調節，是各類精神及情緒病的高發季節。市民若發現自己或身邊親友出現持續的情緒異常、過度自信或社交行為突變等情況，應提高警覺，及時尋求精神科醫生等專業協助，以免因行為失控造成不良後果。

