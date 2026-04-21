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華為首發AI眼鏡第一視角拍攝成賣點 最平¥2499元起

即時中國
更新時間：13:10 2026-04-21 HKT
發佈時間：13:10 2026-04-21 HKT

目前，全球科技巨頭均在積極佈局AI眼鏡賽道。華為昨日（20日）發布旗下首款搭載鴻蒙（HarmonyOS）的人工智能（AI）眼鏡，主打第一視角拍攝及AI實時交互功能，被視為其搶佔繼手機之後下一代人機交互核心入口、並深化其全場景智慧生態的關鍵一步。

業界最輕

該款AI眼鏡配備1200萬像素超感光鏡頭，支援高清攝錄，並首次集成AI智能體「小藝」，可實現視覺問答、實時翻譯等多種智慧功能，將眼鏡從單純的音頻設備升級為具備「視聽能力」的AI入口。

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設計方面，該眼鏡機身重量僅35.5克，為目前業界最輕。作為華為鴻蒙生態的延伸，它可以無縫連接手機、汽車等多種設備，實現資訊流轉及語音控制。

業內分析指，在全球科技巨頭紛紛佈局AI眼鏡的背景下，華為此舉旨在憑藉其生態壁壘及技術優勢，在未來的市場競爭中佔據有利位置。該產品將於4月25日正式發售，售價由2,499元人民幣起。

據市場研究機構IDC預測，全球智能眼鏡市場正進入高速增長期，預計2026年全球出貨量將突破2,300萬副。華為此時全力入局，旨在抓住這一戰略機遇。
 

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