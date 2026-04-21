愛奇藝CEO預言真人影片將成「非遺」 稱獲百名藝人AI藝人授權掀風波

內地影音平台愛奇藝（iQIYI）行政總裁龔宇昨日一番關於人工智能（AI）將顛覆影視行業的言論，引發巨大爭議。他預言，隨着AI技術全面滲透，未來由真人實拍的作品恐將成為少數，甚至可能變成「非物質文化遺產」。與此同時，該公司宣布已獲上百位藝人AI授權，惟多名被傳在列的演員隨即發聲否認。

龔宇：傳統影視製作模式將根本改變

綜合內媒報道，在昨日（20日）舉行的愛奇藝世界大會上，行政總裁龔宇指出，AI對影視行業的衝擊已不可逆轉，傳統製作模式正面臨根本性改變。他拋出震撼言論：「AI在影視行業勢不可擋，真人實拍在未來可能會變成少數。百分之百真實的、物理的作品形態，在多年後可能會變成非物質文化遺產。」

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龔宇續指，演員的未來工作模式將迎來巨變，可從高強度的體力勞動拍攝，轉向「授權AI形象」以獲取利潤。他認為，在AI驅動的新生態中，分帳模式將成為主流，創作者將擁有知識產權（IP）所有權。

多位藝人急澄清否認

會上，愛奇藝宣布已推出「納逗Pro藝人庫」計劃，並聲稱已獲得上百位藝人的AI授權。其後，網上流傳一份名單，點名包括于和偉、張若昀、王楚然、陳哲遠等多位知名演員。

然而，消息一出，演員張若昀、李一桐、王楚然及于和偉等人先後透過工作室或社交媒體發文闢謠，明確否認已簽署任何AI相關授權，令該計劃的透明度與真實性備受質疑。

愛奇藝凌晨再發聲明降溫

在引發廣泛爭議後，愛奇藝於今日（21日）凌晨再度發表聲明，嘗試為事件降溫。聲明重申，設立「納逗Pro藝人庫」旨在為AIGC（AI生成內容）創作者與藝人方提供一個規範化的合作接洽平台。

聲明強調，藝人入駐僅代表其有合作意向，任何具體項目均需另行單獨洽談，流程與傳統影視項目一致，絕不存在未經藝人同意便將其納入庫中的情況。愛奇藝表示，推動AIGC的核心價值在於降低創作門檻，並重申尊重所有創作者，將堅持以技術服務創意，持續打造優質內容。

近年AI技術衝擊內地演藝圈已成熱話，此前亦有傳媒公司宣布簽約「AI藝人」並推出相關劇集，此次風波料將引發業界對AI應用倫理及藝人權益保障等問題。

