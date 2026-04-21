東莞男狂擠8年「暗瘡」 腫物變巨瘤醫生切1/3下唇

在廣東東莞，一名男子將嘴唇上的腫物誤當暗瘡，持續摳擠長達8年，最終致其演變成大腫瘤，需接受手術切除近三分之一的下唇組織。醫生提醒市民，若身體出現長期不退的腫塊或反覆潰爛的傷口，切勿掉以輕心，應及早求醫。

不痛不癢未予理會

據《東莞日報》，事主為一名57歲姓劉男子。據悉，大約8年前，其右下唇長出一顆柔軟的小肉粒，由於不痛不癢，他並未在意，更養成用手摳擠的習慣。惟經年累月，該肉粒非但未有消退，反而不斷增大，近期更出現潰爛、滲液及發出異味等情況。

相關新聞：危險三角區︱浙江男大生擠暗瘡 害肺穿十多洞部份壞死

東莞一男子唇部長痘，8年拖成大腫瘤。

儘管症狀惡化，劉先生仍一直啞忍，未有求醫。直至日前在親戚的強烈勸說下，他才前往廣東省第二人民醫院東莞醫院（東莞市寮步醫院）的整形美容科求助。

幸化驗為良性

經醫生初步檢查，當場判斷該腫物極有可能是腫瘤，甚至不排除是惡性。為徹底清除病灶，院方為劉先生安排了手術，擴大切除範圍，最終切掉其近三分之一的下唇組織，並以皮瓣進行精細修復。

手術後，切除的組織經病理化驗，證實為良性腫瘤，讓眾人鬆一口氣。主診醫生事後強調，市民若發現身體有長期不消退的腫物，或傷口反覆潰爛，絕對不應胡亂當作「小暗瘡」處理，及時就醫、查明病因才是正確做法。