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德國機場醉酒致航班延誤68分鐘 中國航材董事長等多人遭處分

即時中國
更新時間：20:59 2026-04-20 HKT
發佈時間：20:59 2026-04-20 HKT

中央紀委辦公廳通報中國航空器材集團有限公司（以下簡稱中國航材）原董事長、黨委書記任宇，原總會計師、黨委委員趙保輝等「政績觀扭曲錯位、欺瞞組織、侵害群眾利益」等問題。

經查，2024年3月21日，任宇、趙保輝以及同行人員蘇某某、伍某某、焦某、崔某、李某等7人因公在德國法蘭克福機場回國轉機期間，任宇、趙保輝等6人在航空公務艙休息室聚眾飲用休息室提供的酒水，趙保輝嚴重醉酒，被中國國航服務人員拒絕登機。

趙保輝嚴重醉酒登機被拒

任宇向機組人員施壓，強烈要求全團登機，造成航班延誤68分鐘，引發旅客投訴。任宇、趙保輝還違規升艙至頭等艙。回國後，任宇、趙保輝等團組成員隱瞞事實、未如實報告情況。中國航材紀委書記唐某2024年11月了解到班子成員醉酒情況後不向組織報告。

今年3月，上級組織對此事進行調查，任宇、趙保輝等人向國務院國資委提供虛假情況，唐某對有關情況未作核實。同時，經調查核實，國航運行中心胡某、賈某某、徐某某、肖某等人未堅持原則、違反規定允許醉酒人員登機，顧某工作失察；國航市場營銷部高某等人違反規定將中國航材有關人員作為要客並優先予以升艙。

未有報告醉酒情況

中央紀委給予任宇、趙保輝撤銷黨內職務、政務撤職處分，給予蘇某某、伍某某、焦某、崔某黨內嚴重警告、政務記大過處分，給予唐某黨內嚴重警告、政務記大過處分，調離紀檢崗位。給予國航相關責任人處理處分：給予胡某、賈某某黨內嚴重警告、政務降級處分；給予徐某某、肖某、高某黨內警告、政務記過處分；給予顧某黨內警告處分；其他責任人均受到相應處理處分。

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