山東250磅男子訂婚在即 參加減肥訓練營夢中猝死

不少新人會結緍前減肥，希望在婚禮上以最佳狀態示人。惟內地荔枝新聞報道，4月20日，山東泰安的侯女士表示，哥哥侯4月13日參加一個減肥訓練營，四日後（16日）上午被發現在宿舍床上猝死。



侯女士表示，哥哥曾在該機構訓練過，覺得效果不錯，為準備訂婚再次報名。上周三（15日），哥哥與她通話時稱身體不舒服，次日被訓練營工作人員發現去世。閉路電視顯示，他的房門整晚開著，燈也一直亮著。

56日目標減38磅

侯女士認為減肥營存在一定巡查疏忽，因為醫生指哥哥被送到醫院時，身體已僵硬了。死者今年2月底曾做過痔瘡手術，術前檢查未提示手術相關指標異常。屬地派出所指案件正在偵辦中。



據侯女士哥哥與泰山美萊減肥訓練營簽署的協議顯示，體重115公斤（約253磅），封閉式減肥56天，減重目標約為17.5公斤（約38.5磅），費用合計2760元（人民幣）。

負責人：按規定首三天沒有訓練

涉事機構負責人指出，按機構規定，所有學員前三天都不進行訓練，侯先生離世時未正式開課訓練，4月15日侯先生曾向代課老師反映排便困難，並聽從建議計劃次日前往醫院，當晚11時有學員反映看到侯先生還未入睡。



對於家屬提出的巡邏問題，夏女士基於尊重學員隱私，只會不定期進行巡邏，事發前後天氣較熱，很多學員都開著門睡覺。