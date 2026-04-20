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中國遊客︱濟州往上海郵輪 約20歲華客墮海韓警搜救

即時中國
更新時間：16:42 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:42 2026-04-20 HKT

韓聯社引述南韓濟州西歸浦海洋警察署消息，今日（20日）一艘由濟州駛往上海的郵輪發生20多歲中國籍男子墜海事故，原因未知。南韓海警正展開搜救。

今日上午6時46分，海警接到該男子墜海的消息後，立刻派出2艘警備艦艇及相關人員前往事發海域附近展開搜救。報警當時，郵輪位於濟州道西歸浦市馬羅島西南方向34公里處海域。

據悉，這艘13.55萬噸級郵輪昨日搭載2900多名乘客從濟州駛往上海。海警初步判斷失蹤男子於今日（20日）凌晨3時49分許墜海。當時他穿著黑色衣服，墜海原因尚不得而知。

 

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