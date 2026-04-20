深圳公園湖水驚變天藍色 缺德大媽「環保行為」引眾怒｜有片

深圳一個啟用僅兩個多月的新公園，竟發生離譜污染事件。一名大媽上周六（18日）被發現在園內湖邊清洗油漆桶，導致部分湖水被染成「天藍色」，事件引發網民聲討，要求嚴懲。當地街道辦事處其後澄清，涉事油漆為環保物料，水質檢測顯示無毒，但已即時進行清潔，並承諾加強管理。

網民促報警

據《奧一新聞》等內媒報道，事發於深圳市龍崗區的龍湖文體公園。網上流傳影片顯示，一名婦人蹲在湖邊，用湖水沖洗多個藍色油漆桶。清洗期間，桶內殘留的藍色油漆不斷流入湖中，令原本清澈的湖水被染成一片顯眼的天藍色，水面更漂浮著零星的藍色斑塊，與周遭環境形成強烈對比。

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由於該公園今年2月才剛對外開放，主打自然和諧的生態理念，此番景象瞬即引發網民猛烈批評，不少人怒斥行為自私，嚴重破壞公共環境，並紛紛留言要求「報警抓人」，追究責任。

官方：居民個人行為 水質無礙

事件發酵後，龍崗區寶龍街道辦事處迅速作出回應。官方通報稱，事件為「居民個人行為引發誤解」。經核實，涉事桶體為公園籃球場改造工程使用後棄置的「環保硅PU面漆」空桶。該名居民因希望將水桶循環再用，作日常生活之用，故私自取走並到湖邊清洗。

通報指出，事後已即時協調環保、水務等部門到場進行水質快速檢測，結果顯示各項指標均達標，「未造成有毒有害污染」。儘管如此，為維護公園環境，相關部門已同步展開水體抽排及區域清潔工作，以恢復湖面原貌。

街道辦承諾，下一步將加強園區巡邏管控，增設警告標示，並嚴格規範工地廢料管理，從源頭杜絕同類事件再次發生。

