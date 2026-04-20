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深圳大梅沙｜巨浪沖翻兩棲沙灘車 1人拋出3人壓車底｜有片

即時中國
更新時間：14:51 2026-04-20 HKT
發佈時間：14:51 2026-04-20 HKT

深圳大梅沙海濱公園周六（18日）發生驚險意外。一輛聲稱可抵禦1.5米高海浪的水陸兩棲沙灘車，疑被突如其來的巨浪擊中翻側，車上4名遊客瞬間墮海，其中3人更一度被壓在車底，情況危急。幸得岸邊救生員迅速救援，終將全部人救起，涉事的水上活動項目目前已被即時煞停。

救生員跳海救人

綜合內地《奧一新聞》及網民上傳的影片所見，事發時有兩輛水陸兩棲沙灘車在海上行駛，其中一輛突然遭巨浪拍中，車身瞬間失控傾覆。一名遊客被強大的衝擊力拋出車外，另外3人則被困於倒扣的車身之下。

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千鈞一髮之際，在岸邊待命的救生員第一時間躍入海中施救，多艘水上電單車亦迅速馳援。從畫面可見，4名遊客均按規定穿上救生衣，最終全數被成功救上岸。其中一名遊客報稱不適，由救護人員以擔架床送往醫院檢查。

項目僅3個月即煞停

據了解，涉事的水陸兩棲車項目由鹽田區區屬國企「深圳市沙頭角商業外貿有限公司」營運，今年1月18日才正式投入服務，營運至今僅約3個月。該活動收費為每30分鐘268元人民幣。

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大梅沙海濱公園管理處已證實事件，並指涉事項目已於昨日（19日）起關閉。有工作人員向內地傳媒透露，初步判斷意外原因是車輛因操作延誤，停靠在錯誤位置，不幸被巨浪擊中。該工作人員同時補充，車身結構經浮力設計，傾覆後車內人員不會被完全壓在水下，仍有充足呼吸空間。

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