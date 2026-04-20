北上注意｜深圳暴雨雷電夾擊 雙預警生效中
更新時間：14:06 2026-04-20 HKT
發佈時間：14:06 2026-04-20 HKT
發佈時間：14:06 2026-04-20 HKT
深圳今日（20日）中午天氣急劇轉壞，暴雨及雷電同時來襲。深圳市氣象台於下午接連發出雷電及暴雨黃色預警信號，其中羅湖及龍崗兩區預料將有暴雨，當局警告相關區域存在山洪風險，全市已進入暴雨戒備狀態。
料三小時內降50毫米雨量
深圳市氣象台於今日中午12時52分，率先向全市發出雷電預警信號，預計雷電將影響全市約3小時。其後雨勢加劇，氣象台於下午1時07分，再針對羅湖區的翠竹、東曉、東湖、清水河、筍崗街道，以及龍崗區的橫崗、布吉、南灣、平湖、園山街道發布暴雨黃色預警信號。
當局預計，上述地區在未來3小時內，將有30至50毫米的降雨量，並警告暴雨可能引發局部地區內澇及山洪等災害，呼籲市民提高警惕。
隨著多個預警信號生效，深圳全市已進入暴雨戒備狀態。氣象部門提醒，未來天氣多變，市民應停留在室內等安全地方，出門前應密切關注最新天氣資訊，並常備雨具。
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