廣州麥當勞變身「牡丹樓」招牌半天就被拆？ 真相：推「黑鳳梨」漢堡

廣州一間麥當勞分店早前「變身」成充滿懷舊粵式風味的「牡丹樓」，引發網絡熱議，惟其招牌掛上僅半日即被拆除，令網民大感錯愕。據內地《瀟湘晨報》跟進報道，事件原來是一場精心策劃的「快閃」推廣活動，旨在為一款名為「黑鳳梨」的新款漢堡造勢，而「牡丹樓」招牌亦只作一日限定展示。

一日限定「牡丹樓」實為市場推廣

報道指，上周六（18日），位於廣州越秀區大塘街的麥當勞農講所星火分店，因其掛上「牡丹樓」的特色招牌而一夜爆紅。店舖大玩粵語諧音梗，配上店內原有的紅色膠凳、大葵扇等九十年代懷舊佈置，令這家美式快餐店瞬間充滿「老廣」情懷，被網民戲稱「原來麥當勞真的是粵菜，這下跟外地朋友徹底解釋不清了！」

相關新聞：《Ong Kaw Kaw》︱大馬洗腦賀年神曲熱爆 網民：廣東人先聽出精髓︱有片

相關新聞：「順豐速孕」｜惡搞車貼被批低俗 商家侵權賠償順豐¥20萬

然而，當天下午招牌即被拆走，引來網民「半日限定」的調侃。該店店員其後澄清，掛上「牡丹樓」招牌實為一場在4月17日（上周五）舉行的「快閃限定活動」，僅此一日，活動結束後招牌便已撤下。

大玩諧音谷「黑鳳梨」新品

店員解釋，是次推廣活動是為了一款即將推出的「黑鳳梨漢堡」預熱。產品名稱「黑鳳梨」同樣取自粵語諧音「喜歡你」，與「牡丹樓」的創意一脈相承。該款新品將於本周三（22日）正式推出，歡迎顧客屆時品嚐。

至於店內的紅色膠凳、大葵扇等復古元素，店員表示，該分店本身就主打懷舊風格，這些裝潢一直是店內的特色，並非為今次活動臨時增設。事件由一場網民的玩笑，演變成官方的市場營銷，成功製造話題，更激發網民為肯德基、必勝客等其他連鎖快餐店起「恒德記」、「畢昇閣」等諧音名，掀起網絡熱潮。