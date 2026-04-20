囚犯頭穿洞慘死獄中 官方曾稱「正常死亡」 家屬苦戰九年終翻案

一宗發生在九年前的獄中離奇死亡案，近日終見沉冤得雪的曙光。據內地《新黃河》報道，安徽一名服刑人員謝某中當年被發現在獄中死亡，其子控訴遺體「頭頂有洞」，惟官方最初竟將其定性為「正常死亡」。在家屬長達九年的鍥而不捨申訴下，當局終推翻原判，將案件改列為「非正常死亡」，而一名涉嫌虐待的獄警亦將面臨重審，為這宗懸案帶來重大突破。

官方結論兩度逆轉

這宗曲折的案件始於2017年1月，正在安徽阜陽監獄服刑的謝某中突然身亡。其子謝先生憶述，父親死前一個月身體狀況良好，但其遺體卻有多處傷痕，頭頂更驚現一個洞，令他堅信父親死於非命。

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然而，這條追兇之路異常崎嶇。檢察機關最初的調查結論指，謝某中屬「正常死亡」。謝先生拒絕接受，踏上了長達九年的漫漫申訴路。直至2023年，案件才出現轉機，檢方經覆查後確認，一名監區教導員許某華曾對謝某中施以捆綁，並以「虐待被監管人員罪」將其起訴，許某華最終被判囚8個月。

儘管如此，謝某中的根本死因仍未得到修正。謝先生持續追擊，終在去年（2025年）11月，成功推動檢察院正式推翻原有結論，將案件重新認定為「非正常死亡」。

刪除「猝死」鑑定重審案件

隨著案件性質的改變，公訴機關上月（2026年3月）正式變更起訴書，關鍵性地刪除了原先「因自身疾病惡化導致猝死」的鑑定內容。

謝先生表示，由於出現新證據及起訴書變更，早前已提出上訴的獄警許某華，其案件已被中級法院發還原審法院重審，預計短期內將再度開庭。他期望今次審訊能徹底查明真相，追究虐待者的全部責任，還亡父一個公道，並矢言會對當初草率的鑑定及辦案過程追究到底。