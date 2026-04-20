情侶爭執後墮樓亡 男友拉拽苦撐5分鐘不果 被判賠逾¥8萬原因是......

黑龍江省牡丹江市去年發生一宗情侶爭執引發的墮樓悲劇。一對情侶酒後因感情問題激烈爭吵，女方情緒激動下攀窗躍下，其男友奮力拉拽近5分鐘至力竭，未能阻止慘劇發生。死者家屬事後入稟法院索償，法院最終裁定男方雖已盡力施救，惟因存在疏忽照顧的過錯，須就女友之死承擔一成責任，賠償約8萬元（人民幣，下同）。

酒後口角女友激動躍窗

案情指，該對情侶於去年（2025年）4月6日晚上在酒吧飲酒，至翌日凌晨一同返回男方住所。其間，女方因酒醉嘔吐，二人因而發生口角。爭執過程中，女方情緒失控，一度拿起白醋瓶企圖自殘，被男方及時制止。

未料，女方趁男友整理醋瓶之際，突然打開客廳窗戶跳下。男方見狀大驚，立即衝前死命抓住其手臂，當時女方整個身體已懸空窗外，全無支撐。男方苦苦堅持近5分鐘後，終因體力不支而鬆手，女友隨即墮樓身亡。

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官指未盡看顧責任

女方家屬悲痛之餘，認為男方對事件負有不可推卸的責任，遂向法院提出民事訴訟，索取死亡賠償金及喪葬費等合共逾40萬元。

法院審理後認為，死者作為具有完全民事行為能力的成年人，應对其跳樓的決定負上主要責任。然而，法官同時指出，男方作為共同飲酒者及親密伴侶，對女方負有特定的注意及關愛義務。在二人獨處的私密空間內，面對女友酒後情緒激動，男方理應給予更多安撫與照看，其行為存在「疏於照看」的過錯。

不過，考慮到男方在事發危急關頭，已拼盡全力施救，並在事後立即報警及致電急救中心，已履行救助義務。綜合所有因素，法院最終酌情裁定男方須就女友的死亡承擔10%的民事責任，判令其賠償家屬各項損失合共約8.1萬元人民幣。

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