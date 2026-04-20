廣西5歲童走失逾40小時 證實溺斃

廣西百色市一名5歲男童，自4月17日傍晚走失超過40小時後，搜救人員昨日（19日）上午於村莊附近的右江河尋回，惟已證實遇溺身亡。當地政府對此表示萬分心痛，並呼籲社會各界加強對兒童的安全看管，嚴防悲劇重演。

村莊附近河邊尋獲衣物

案情指，該名5歲、姓黃的男童，於4月17日傍晚約6時，在百色市田陽區那坡鎮瀨旺村下村屯最後露面後便告失蹤。家屬心急如焚，隨即發布尋人啟事，懇請熱心人士提供線索，事件引起網民廣泛關注。

走失逾40小時的廣西5歲童。

家屬發出的尋人啟事。

官方通報。

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當局接報後，鎮政府、公安及應急管理部門立即聯同大批干部群眾，展開大規模搜救行動。至昨日上午，有協助搜索的村民在村莊附近的河邊，發現了懷疑屬於黃童的衣物，令家屬憂心忡忡。

經過連日不懈的搜索，搜救隊伍終於昨日（19日）上午9時許在右江河下游尋獲該名男童，但他已無生命跡象。上午10時許，男童的親屬向傳媒證實噩耗，指孩子已溺水身亡，公安等部門已封鎖現場進行調查及處理後事。

那坡鎮人民政府其後發出情況通報，證實男童已不幸離世，對此意外表示萬分心痛，並向家屬致以誠摯慰問。通報同時懇請社會各界引以為戒，加強對孩子的安全教育與看管，嚴禁他們靠近危險水域，共同守護兒童的生命安全。