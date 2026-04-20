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薛之謙被爆手機號等私隱 前度李雨桐遭行拘10日成熱搜

即時中國
更新時間：09:35 2026-04-20 HKT
發佈時間：09:35 2026-04-20 HKT

內地男歌手薛之謙，早前遭網紅舊愛李雨桐指控涉嫌「重婚罪」及設局「仙人跳」等，薛之謙的手機、身份證號碼等被洩露。李雨桐遭行政拘留10日，消息成為微博熱搜。

據「法治進行時」報道，薛之謙所屬經紀公司潮石音樂工作人員提到，因在今年3月公訴薛之謙的微博中，刻意洩露薛之謙手機號、身份證等個人資訊，經公安機關調查情況屬實，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第五十六條第一款規定，李雨桐被北京朝陽分局處以行政拘留10日的處罰，拘留日期為2026年4月10日至2026年4月20日。

消息曝光後迅速登上微博熱搜。網民紛紛留言指「網絡不是法外之地」、「 恨歸恨但洩漏資訊這是違法的事」、「什麼時候封李雨桐號」、「不僅暴露他人身份證，而且多次誣告藝人」、「男人絕情起來是真狠」、「李雨桐是個小學生」。

 

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