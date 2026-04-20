中國觀察：《逐玉》惹議 何潤東翻紅狂攬廣告

今年內地娛樂圈最魔幻的翻紅劇本，非何潤東莫屬。一場由古偶劇《逐玉》引發的審美批判，讓這位50歲演員，憑藉14年前《楚漢傳奇》裡的西楚霸王一角，成為頂流，更在半個月內狂攬至少6個大型廣告合作，被笑封為「零成本躺贏翻紅第一人」。

這場意外爆紅的導火線是《逐玉》的熱播。劇中張凌赫飾演的大將軍，本該是浴血沙場的硬漢形象，卻妝容精緻、膚白貌美，被官媒指斥為「粉底液將軍」。吐槽聲中，網民翻出何潤東2012年飾演的項羽片段，一對比，輿論瞬間嘩然。

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何潤東曾言為演活項羽，他瘋狂增肌至95公斤，零下十幾度親身上陣不用替身，把西楚霸王的勇猛與悲壯演繹得淋漓盡致。「何潤東項羽才是武將天花板」等話題刷屏社交平台，相關二次創作播放量突破12億次。

短短一周，沉寂多年的何潤東抖音漲粉超百萬，總粉絲量從300萬飆升至近500萬。更驚人的是隨之而來的代言邀請。嗅覺敏銳品牌方，迅速抓住這波「霸王流量」，半個月內，何潤東接連拿下王者榮耀、支付寶、京東、安慕希等重磅合作。「人在家中坐，財從天上降」，有網民笑稱：「何潤東代言費應該分一半給張凌赫吧！」

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對於再次爆紅，何潤東坦言沒看過《逐玉》，但強調「歷史正劇與古偶無法比較」，此言既維護了後輩，也拒絕了拉踩。更難得的是，面對擠爆的廣告邀約，他保持清醒，婉拒多數合作，專注於自己的導演新作，讓網友對他多了一份好感。

事實上，《逐玉》和《楚漢傳奇》本就份屬不同賽道，二者無高低之別。娛樂圈之所以能長久煥發魅力，恰恰在於其兼容並蓄。何潤東憑經典角色逆襲，說明好角色永遠有人喜愛，演員的實力與敬業，終會被歲月看見。

紀曉華