Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚志勝：港版五年規劃須服務國家切合港情 倡政制局與發改委設機制常態對接

即時中國
更新時間：07:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-20 HKT

本港今年將首次出台對接國家「十五五」的五年規劃，全國政協常委姚志勝接受《星島》專訪指出，港版五年規劃應堅持「抓住重點、明確目標、構建願景、切合港情」四大思路，結合香港市場經濟，扎實做好全民公眾諮詢。他建議在港澳辦協調下，建立國家發改委與香港政制及內地事務局的常態化對接指導機制，確保港版規劃在服務國家發展大局的同時回應市民關切，走穩走好。

「香港過去一直沒有制訂五年規劃，對接國家規劃工作未能有效落實，主要原因在於缺乏規劃意識及制訂落實規劃的機制。」姚志勝表示，去年10月四中全會通過「十五五」建議後，時機已經成熟：習近平主席治港方略全面貫徹，香港由治及興邁出新步伐，李家超特首也在香港最重要轉折時刻出任行政長官，「可以在回歸以來最好的安定環境中謀劃制訂自己的五年規劃」。

姚志勝指出，中央對港澳的期望提升為「更好融入和服務國家發展大局」，這是角色定位的戰略升級。
姚志勝指出，中央對港澳的期望提升為「更好融入和服務國家發展大局」，這是角色定位的戰略升級。
姚志勝稱，特首李家超上任後親自掛帥「融入國家發展大局督導組」，從高層次統籌協調，相信香港一定能夠做好對接工作。何健勇攝
姚志勝稱，特首李家超上任後親自掛帥「融入國家發展大局督導組」，從高層次統籌協調，相信香港一定能夠做好對接工作。何健勇攝

自國家「十二五」規劃起，有關港澳的內容單獨成章，明確香港的發展目標以及與內地合作的重點領域。最新「十五五」對港澳的表述由「保持」繁榮穩定改為「促進」，姚志勝認為：「這代表中央對港澳提出更高目標、給予更大支持。」

澳門2016年起就實施五年規劃，布局經濟多元發展，姚志勝形容「成效顯著」。他說，香港起步較晚，原因是過往長期奉行「不干預」政策，加上反中亂港勢力干擾，窒礙了規劃部署。2022年特首李家超上任後親自掛帥「融入國家發展大局督導組」，從高層次統籌協調，相信香港一定能夠做好對接工作，實現新發展。

「問計於民」編制要回應社會

特區政府預計第四季開展五年規劃全民公眾諮詢，年內公布全文。姚志勝指出，社會諮詢其實已經進行，政府各部門正在密鑼緊鼓了解各界意見。他認為，制訂港版規劃應堅持四大思路：一是抓住重點，「要緊扣國家規劃港澳專章兩大核心：鞏固提升『十大中心、兩大樞紐、一個生態圈』競爭優勢，以粵港澳大灣區建設為主要平台和抓手。」
須發揮「一國兩制」優勢

二是明確目標，「否則各部門會支離破碎、各自為政。」三是構建願景，「將規劃變成全港市民對建設『美麗繁榮香港』的期盼。」四是切合港情，「不是簡單照搬國家做法，要發揮『一國兩制』優勢，結合香港市場經濟實際，強化『超級聯繫人』『超級增值人』功能。」

上月全國人大通過《國家發展規劃法》，強調堅持「頂層設計和問計於民相統一」原則。姚志勝認為頂層設計即政府責任，他建議在港澳辦協調下，建立國家發改委與香港政制及內地事務局對接指導溝通機制，設立日常聯絡渠道，協調組織重要調研與探討活動；同時，在中央層面建立督導機制，要求行政長官每年述職匯報規劃落實情況，並提出指導性要求，確保對接的連續性。

問計於民則是公民參與，姚志勝表示，港澳辦夏寶龍主任提到「特區政府和社會各界」共同推動規劃編製，說明「中央殷切希望特區政府堅持民本思維」，編制規劃要「為了人民」、「依靠人民」，回應社會對住屋、就業、教育、安老的呼聲。

北都升至國家戰略層面

姚志勝指出，中央對港澳的期望已由「更好融入國家發展大局」提升為「更好融入和服務國家發展大局」，這是角色定位的戰略升級。「融入」是基礎，「服務」是更高使命，意味着香港要從「受惠者」轉變為「貢獻者」，在融入中實現自身發展，在服務中體現獨特價值。

他強調，香港要做到「融入和服務」，關鍵在三方面：一是精準對接「十五五」，在金融互聯互通、人民幣國際化、創科成果轉化等領域主動作為；二是發揮國際化優勢，當好國家高水平對外開放的「超級增值人」；三是用好金融、法律、航運等高增值專業服務，助力內地企業「走出去」、海外資金「引進來」，把握大宗商品交易生態圈、高增值供應鏈服務中心等新機遇，以香港所長服務國家所需。

緊扣金融創科兩大命脈

姚志勝認為，金融是香港經濟命脈，必須鞏固國際金融中心地位，服務國家金融強國建設；創科是培育新質生產力的核心，要全力建設國際創新科技中心，助力國家科技自立自強；區域合作則要以大灣區為重中之重，推進規則銜接、機制對接、要素高效流動。

他特別強調，北部都會區已上升至國家戰略層面，不再是香港本地區域項目，而是對接「十五五」、深化大灣區合作的核心載體與關鍵平台。港版五年規劃須將北都建設作為重點工程，加快產業布局、基礎設施與創科生態建設，打造香港新發展引擎。

《星島》記者：王爭鳴

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
影視圈
8小時前
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
17小時前
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
影視圈
7小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
21小時前
金像獎2026丨廖子妤首奪影后激動哽咽險仆倒台上 淚謝男友盧鎮業「日日陪我傾偈」
04:56
金像獎2026丨廖子妤首奪影后激動哽咽險仆倒台上 淚謝男友盧鎮業「日日陪我傾偈」
影視圈
8小時前
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
影視圈
17小時前
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
22小時前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
飲食
19小時前
金像獎2026丨朱家欣獲頒終身成就獎 被封港產片特效之父 弟婦為鍾楚紅、妻為陳依齡 生於演藝世家
金像獎2026丨朱家欣獲頒終身成就獎 被封港產片特效之父 弟婦為鍾楚紅、妻為陳依齡 生於演藝世家
影視圈
10小時前