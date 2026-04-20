姚志勝：港版五年規劃須服務國家切合港情 倡政制局與發改委設機制常態對接

本港今年將首次出台對接國家「十五五」的五年規劃，全國政協常委姚志勝接受《星島》專訪指出，港版五年規劃應堅持「抓住重點、明確目標、構建願景、切合港情」四大思路，結合香港市場經濟，扎實做好全民公眾諮詢。他建議在港澳辦協調下，建立國家發改委與香港政制及內地事務局的常態化對接指導機制，確保港版規劃在服務國家發展大局的同時回應市民關切，走穩走好。



「香港過去一直沒有制訂五年規劃，對接國家規劃工作未能有效落實，主要原因在於缺乏規劃意識及制訂落實規劃的機制。」姚志勝表示，去年10月四中全會通過「十五五」建議後，時機已經成熟：習近平主席治港方略全面貫徹，香港由治及興邁出新步伐，李家超特首也在香港最重要轉折時刻出任行政長官，「可以在回歸以來最好的安定環境中謀劃制訂自己的五年規劃」。

姚志勝指出，中央對港澳的期望提升為「更好融入和服務國家發展大局」，這是角色定位的戰略升級。

姚志勝稱，特首李家超上任後親自掛帥「融入國家發展大局督導組」，從高層次統籌協調，相信香港一定能夠做好對接工作。何健勇攝

自國家「十二五」規劃起，有關港澳的內容單獨成章，明確香港的發展目標以及與內地合作的重點領域。最新「十五五」對港澳的表述由「保持」繁榮穩定改為「促進」，姚志勝認為：「這代表中央對港澳提出更高目標、給予更大支持。」



澳門2016年起就實施五年規劃，布局經濟多元發展，姚志勝形容「成效顯著」。他說，香港起步較晚，原因是過往長期奉行「不干預」政策，加上反中亂港勢力干擾，窒礙了規劃部署。2022年特首李家超上任後親自掛帥「融入國家發展大局督導組」，從高層次統籌協調，相信香港一定能夠做好對接工作，實現新發展。

「問計於民」編制要回應社會

特區政府預計第四季開展五年規劃全民公眾諮詢，年內公布全文。姚志勝指出，社會諮詢其實已經進行，政府各部門正在密鑼緊鼓了解各界意見。他認為，制訂港版規劃應堅持四大思路：一是抓住重點，「要緊扣國家規劃港澳專章兩大核心：鞏固提升『十大中心、兩大樞紐、一個生態圈』競爭優勢，以粵港澳大灣區建設為主要平台和抓手。」

須發揮「一國兩制」優勢

二是明確目標，「否則各部門會支離破碎、各自為政。」三是構建願景，「將規劃變成全港市民對建設『美麗繁榮香港』的期盼。」四是切合港情，「不是簡單照搬國家做法，要發揮『一國兩制』優勢，結合香港市場經濟實際，強化『超級聯繫人』『超級增值人』功能。」



上月全國人大通過《國家發展規劃法》，強調堅持「頂層設計和問計於民相統一」原則。姚志勝認為頂層設計即政府責任，他建議在港澳辦協調下，建立國家發改委與香港政制及內地事務局對接指導溝通機制，設立日常聯絡渠道，協調組織重要調研與探討活動；同時，在中央層面建立督導機制，要求行政長官每年述職匯報規劃落實情況，並提出指導性要求，確保對接的連續性。

問計於民則是公民參與，姚志勝表示，港澳辦夏寶龍主任提到「特區政府和社會各界」共同推動規劃編製，說明「中央殷切希望特區政府堅持民本思維」，編制規劃要「為了人民」、「依靠人民」，回應社會對住屋、就業、教育、安老的呼聲。

北都升至國家戰略層面

姚志勝指出，中央對港澳的期望已由「更好融入國家發展大局」提升為「更好融入和服務國家發展大局」，這是角色定位的戰略升級。「融入」是基礎，「服務」是更高使命，意味着香港要從「受惠者」轉變為「貢獻者」，在融入中實現自身發展，在服務中體現獨特價值。



他強調，香港要做到「融入和服務」，關鍵在三方面：一是精準對接「十五五」，在金融互聯互通、人民幣國際化、創科成果轉化等領域主動作為；二是發揮國際化優勢，當好國家高水平對外開放的「超級增值人」；三是用好金融、法律、航運等高增值專業服務，助力內地企業「走出去」、海外資金「引進來」，把握大宗商品交易生態圈、高增值供應鏈服務中心等新機遇，以香港所長服務國家所需。

緊扣金融創科兩大命脈

姚志勝認為，金融是香港經濟命脈，必須鞏固國際金融中心地位，服務國家金融強國建設；創科是培育新質生產力的核心，要全力建設國際創新科技中心，助力國家科技自立自強；區域合作則要以大灣區為重中之重，推進規則銜接、機制對接、要素高效流動。



他特別強調，北部都會區已上升至國家戰略層面，不再是香港本地區域項目，而是對接「十五五」、深化大灣區合作的核心載體與關鍵平台。港版五年規劃須將北都建設作為重點工程，加快產業布局、基礎設施與創科生態建設，打造香港新發展引擎。



《星島》記者：王爭鳴