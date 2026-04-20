北京直擊︱亦莊機械人半馬外國遊客夾道打氣 宇樹「累倒」大熱倒灶

「快看，又來一個！機械人跑得也太快了！」昨日賽道沿途兩側圍滿觀眾，大批市民攜家人前來觀賽，過街天橋上同樣擠滿人群，現場氣氛高漲，既為奮力奔跑的人類選手加油助威，也為各式機械人的表現歡呼。每當有機械人途經，都吸引大家興奮地錄影拍照。

搭乘兩個小時地鐵來觀賽的張先生對《星島》笑稱，「機械人奔跑的姿態利落帥氣，又猛又萌，這一趟沒白來。」另一名來自英國的觀眾也給出好評：對比去年的賽事視頻，感覺今年機械人整體性能明顯提升，步伐快速又穩健，「我在彎道守了一小時，途經的機械人無一摔倒。」

這場機械人馬拉松，不僅拼速度，還拼造型。一些參賽機械人裝扮得趣味十足：有的頂著滿頭俏皮小辮子，有的身披酷炫鬥篷，有的頭戴帽子、腳踩運動鞋，還有一台「未成年機械人」手持「奶瓶」、紮著小辮，邁著高頻小碎步奮力奔跑，萌翻現場觀眾。

賽事中也有一些機械人突發故障。身高1米8的熱門「跑手」宇樹H1機械人在臨近終點時突發累倒，失平衡倒地，工作人員隨即用擔架將其抬離賽道。另一台「天工」機械人同樣在摔倒後，被移送檢修。

賽道上還不乏「慢行組」機械人，反差感十足，引來觀眾調侃：「這個好像是老大爺遛彎呢」，「那個怎麼跟喝多了似的，晃晃悠悠的」。

值得關注的是，北京交警機械人於本次賽事中首次正式亮相。在賽道起點附近的轉彎路段，一台塗裝著交警螢光綠式樣的機械人，不斷用左轉手勢指揮參賽選手左轉，並進行語音提示。

據稱，交警機械人已實現交通手勢指揮、交通安全宣傳、交通出行引導等功能，後續將逐步迭代拓展專業知識問答、交通違法識別、路況設施巡視等應用場景，進一步協助城市交通管理。



《星島》駐京記者 楊浚源