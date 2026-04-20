北京直擊︱亦莊機械人半馬「跑手」50分完賽破人類紀錄 工程師揭靠散熱系統致勝

第二屆北京亦莊機械人半程馬拉松昨日舉行，賽事前三甲全數由榮耀自主導航機械人「閃電」包攬，均打破人類男子半馬世界紀錄，其中冠軍機型以50分26秒成績完賽奪冠。榮耀工程師表示，良好的散熱性能是「閃電」的致勝優勢。本屆賽事吸引超百支隊伍、300多個機械人參賽，同時有1.2萬人參與「人機共跑」。《星島》記者現場直擊，21公里賽道沿線觀眾雲集，不少市民感嘆，今年參賽機械人奔跑速度與穩定性大幅提升，整體表現「又猛又萌」。

昨早7時30分，人形機械人半馬準時鳴槍開跑。宇樹科技「H1」、北京人形「天工 Ultra」及本屆「黑馬」榮耀「閃電」等大熱門機型一個個開始「狂奔」。因機械人奔跑速度倍升，去年隨行陪跑的工程師，今年均改乘電瓶車護航。

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賽事規模比去年擴容近5倍，吸引過百支隊伍參賽，覆蓋榮耀、宇樹、松延動力等大廠，以及清華、北大等高校、科研院所等，並拓展5個境外隊伍。據中青網報道，由香港中文大學和安徽工程大學學生組成的「徽光粤步」隊，使用宇樹G1機械人參賽。賽事分為「自主導航」與「遙控」兩大類別，其中自主導航佔40%左右。全程21多公里，結合平地、坡道、狹窄路段等10多種地形。

「閃電」立項到參賽僅用約一年

最終，榮耀多支技術戰隊包攬賽事三甲。「閃電」機械人身高169厘米。榮耀工程師介紹，「閃電」從立項到參賽，僅用約一年時間，外形設計參考人類專業運動員體態，搭配0.95米「大長腿」。

工程師透露，自研的液冷散熱系統是奪冠的關鍵。液冷管道如毛細血管般佈滿電機內部帶走熱量，高功率液泵可實現每分鐘超4升換熱流量，解決高負荷運動狀態下散熱難題。同時，機械人採用一體化關節模組，以及高動態運控算法、多傳感器融合技術，能快速自適應賽道複雜路況，精準把控重心。

相較去年的「蹣跚學步」，本屆賽事的人形機械人邁向「全速奔跑」。去年的冠軍機械人完賽耗時2小時40分，超7成機械人因電機過熱、電池熱失控無法完賽，不少機械人跑著跑著「掉腦袋」，一路跌跌撞撞，近20支隊伍僅6台機械人順利完賽。

距離真實複雜場景仍有差距

而今，參賽機械人故障率顯著下降，背後是行業關鍵技術的集中突破：整機結構持續優化、液冷替代風冷、碳纖維和合金材料的廣泛應用；電機、電池、一體化關節等核心零部件性能穩定性升級，以及高密度電池和整機電池管理技術的躍升等。

「這場機械人賽事是一次產業路演。」DCCI互聯網研究院院長劉興亮表示，這場半馬標誌著2026年將成為人形機械人從科研轉向商業的轉捩點。亦有評論指出，人形機械人的終極目標是替代人力作業，本次賽事雖展現出亮眼進步，但距離真實複雜場景仍有差距。



《星島》駐京記者 楊浚源