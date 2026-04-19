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五一黃金周│遏制搶票軟件 鐵路12306拒出票105萬張

即時中國
更新時間：17:29 2026-04-19 HKT
發佈時間：17:29 2026-04-19 HKT

內地五一黃金周長假將至，為防範「黃牛」利用「搶票軟件」搶買火車票，鐵路部門今年採取大數據技術，精準識別大量「異常」購票行為，果斷作出拒買措施。五一假期車票本月16日開售以來，至4月18日24時的短短3天，鐵路12306購票平台已拒絕「搶票軟件」出票105.6萬張，為旅客營造公平公正的購票環境。

每逢長假期前夕，民眾都為「搶」購車票而煩惱，部分熱門日子更是一票難求。今年內地五一假期共5天，由5月1日至5月5日。相關的鐵路車票4月16日0時開售。

中新網引述中國鐵路12306技術中心消息，五一假期火車票開售以來，鐵路12306採用大數據分析和風控技術，精準識別頻繁大量為非本人購票的鐵路12306註冊賬號，和頻繁大量為非本人訂單支付的支付賬戶的異常行為。

平台採用相關技術限制措施，將有異常行為的鐵路12306註冊賬號放入「慢速隊列」，對有異常行為的支付賬戶拒絕出票。這些鐵路12306註冊賬號購票時會顯示等待、支付賬戶支付時會顯示購票失敗。

4月16日0時至18日24時3天時間內，已累計將564萬筆交易放入慢速隊列，對70.4萬筆交易拒絕出票，共拒絕出票105.6萬張票，有力遏制了惡意搶票行為。

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